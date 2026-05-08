Пожар в двухэтажном здании в центре Москвы ликвидирован

Фото: Москва 24

Пожар, который произошел в двухэтажном здании в центре Москвы, потушен. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Информации о пострадавших не поступало.

Возгорание было зафиксировано на первом этаже в историческом здании на Пятницкой улице днем 8 мая. Люди успели выйти из помещений до прибытия пожарных.

По данным СМИ, в здании загорелись межэтажные перекрытия. В связи со случившимся было перекрыто движение на Пятницкой улице от Большого Овчинниковского переулка до Овчинниковской набережной. В столичном Дептрансе просили автомобилистов выбирать альтернативные маршруты.

Спустя время возгорание удалось локализовать на площади 450 квадратных метров. К тушению привлекли около 90 сотрудников и 33 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

