08 мая, 20:49

Происшествия

Советское воинское захоронение осквернили в Вене накануне Дня Победы

Фото: телеграм-канал "Посольство в Австрии"

Советское воинское захоронение, которое расположено на Центральном кладбище Вены, было осквернено накануне Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Австрии.

Диппредставительство было возмущено, узнав про очередное осквернение воинского захоронения в Вене. Выяснилось, что вандалы повредили надгробия советских солдат, которые пали в боях за освобождение Австрии от нацизма.

В посольстве РФ в стране указали, что не могут расценивать данные действия как "хулиганство" или случайный инцидент. По их мнению, речь идет о сознательной атаке на историческую память и попытке надругаться над подвигом тех, кто "спас Европу от коричневой чумы".

"Особенный цинизм этой выходке придает тот факт, что вандалы совершили ее непосредственно перед проводимыми российскими диппредставительствами в австрийской столице памятными мероприятиями, посвященными Дню Победы в Великой Отечественной войне", – отметили дипломаты.

Посольство уже передало всю необходимую информацию об инциденте компетентным австрийским органам. В результате в Вене пообещали, что в скором времени приведут захоронение в порядок, а также проведут расследование по факту случившегося.

Ранее в Вене очистили оскверненный вандалами советский памятник на кладбище Герстхоф. Речь идет о мемориале воинам СССР, погибшим при освобождении Австрии. Неизвестные облили монумент краской. В связи с этим глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

