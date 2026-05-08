08 мая, 18:50

Общество
Эксперт Гинцбург: штамм хантавируса в РФ более безопасный, чем на MV Hondius

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Распространенные на европейском континенте виды хантавируса менее опасны, чем те, что циркулируют на лайнере MV Hondius, заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что в РФ каждый год фиксируется от 4 до 10 тысяч случаев заболевания хантавирусной инфекцией. Однако они могут провоцировать лишь геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, от которой летальность составляет до 10%.

В контексте этого Гинцбург отметил, что на лайнере распространен штамм вируса, который вызывает легочную форму инфекции, из-за чего летальность уже составляет до 40–50%.

Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius в начале мая. В ВОЗ заявили, что от инфекции погибли три человека, которые находились на борту. Информации о пострадавших россиянах не поступало.

На данный момент нет одобренных вакцин и схем лечения от вируса. Главной мерой борьбы остается своевременная медицинская помощь.

