05 мая, 11:42

Эксперт Зыкова: работники сельского хозяйства относятся к группе риска по хантавирусу

Работники сельского хозяйства и дачники, а также любители походов и отдыха на природе относятся к группе риска по хантавирусу. Об этом заявила доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Ольга Зыкова.

"К группе риска по ГЛПС (геморрагической лихорадке с почечным синдромом. – Прим. ред.) относятся люди, которые могут взаимодействовать с грызунами и продуктами их жизнедеятельности", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Хантавирус – группа вирусов из семейства Hantaviridae. Они могут вызывать у человека потенциально опасные для жизни заболевания.

О вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, стало известно 4 мая. По данным СМИ, болезнь унесла жизни как минимум 3 человек. При этом всего было зарегистрировано 6 случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была уведомлена об инциденте на судне. На данный момент лабораторно подтвержден 1 случай заражения хантавирусом, остальные 5 классифицируются как подозрительные.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что держат ситуацию на контроле. Также в России есть тест-системы на хантавирус, а в профильное ведомство Нидерландов уже направлен запрос о предоставлении результатов лабораторных исследований.

