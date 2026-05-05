Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 11:38

Культура

Музей Москвы призвал посетителей распечатывать билеты из-за ограничений связи в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

Музей Москвы призвал посетителей заранее сохранять купленные билеты в память своего телефона либо распечатать их перед визитом в учреждение из-за ограничений связи. Об этом говорится в телеграм-канале музея.

"В связи с перебоями в работе мобильного интернета с 5 до 9 мая рекомендуем приобрести билет заранее", – указали в культурном учреждении.

До этого с аналогичным призывом к горожанам и туристам обратились в Театре сатиры. В администрации указывали, что в ближайшее время проход в зал будет возможен только при предъявлении загруженного билета, а отсутствие доступа к Сети не станет основанием для исключения.

Сбои в работе мобильного интернета начались с утра вторника, 5 мая. Пользователи жалуются на невозможность отправлений СМС-сообщений, а также на недоступность интернет-сайтов. В частности, у граждан не загружаются также сайты из "белого списка".

Ранее Владимир Путин поручил разработать механизм, который позволит жизненно важным интернет-сервисам бесперебойно функционировать даже при ограничении работы мобильного интернета в целях безопасности. По словам главы государства, в условиях ограничений необходимо сохранить функционирование социально значимых платформ, включая портал "Госуслуги", платежные сервисы и системы записи к врачу.

Читайте также


культуратехнологиигород

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика