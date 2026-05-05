Музей Москвы призвал посетителей распечатывать билеты из-за ограничений связи в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

Музей Москвы призвал посетителей заранее сохранять купленные билеты в память своего телефона либо распечатать их перед визитом в учреждение из-за ограничений связи. Об этом говорится в телеграм-канале музея.

"В связи с перебоями в работе мобильного интернета с 5 до 9 мая рекомендуем приобрести билет заранее", – указали в культурном учреждении.

До этого с аналогичным призывом к горожанам и туристам обратились в Театре сатиры. В администрации указывали, что в ближайшее время проход в зал будет возможен только при предъявлении загруженного билета, а отсутствие доступа к Сети не станет основанием для исключения.

Сбои в работе мобильного интернета начались с утра вторника, 5 мая. Пользователи жалуются на невозможность отправлений СМС-сообщений, а также на недоступность интернет-сайтов. В частности, у граждан не загружаются также сайты из "белого списка".

Ранее Владимир Путин поручил разработать механизм, который позволит жизненно важным интернет-сервисам бесперебойно функционировать даже при ограничении работы мобильного интернета в целях безопасности. По словам главы государства, в условиях ограничений необходимо сохранить функционирование социально значимых платформ, включая портал "Госуслуги", платежные сервисы и системы записи к врачу.

