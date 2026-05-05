Гидрометцентр: трехдневные грозы ожидаются в Москве, Ингушетии и Чечне

Трехдневные грозы обрушатся на Москву, Ингушетию и Чечню. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра России.

Непогода в этих регионах сохранится с 5 по 7 мая. Причем в Москве она будет сопровождаться кратковременными дождями и ветром, порывы которого достигнут 15 метров в секунду.

В свою очередь, в двух остальных 5-го числа прогнозируются в том числе сильные ливни, град и ветер до 23 метров в секунду, тогда как с 6 по 7 мая – только обильные осадки.

Вместе с тем кратковременные грозы с дождями не обойдут Ростовскую и Ленинградскую области, а также Дагестан. В последних двух регионах неблагоприятные погодные условия установятся в ночь на 6 мая, а в первом – 7-го числа.

Несмотря на вышеописанный прогноз, днем 5 мая в Москве температура воздуха прогреется от 24 до 26 градусов. В то же время в подмосковном Подольске значения будут варьироваться от 22 до 27 градусов.

При этом на следующий день температурные показатели в столице достигнут 28 градусов. Как пояснял синоптик Александр Шувалов, такие значения, повторяющиеся раз в 10–15 лет, приблизятся к суточным рекордам.