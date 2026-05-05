05 мая, 10:04

Происшествия

В США три человека ослепли из-за дефекта китайских термосов

Фото: depositphotos/zimmytws​

Американское подразделение компании Thermos объявило масштабный отзыв продукции из-за дефекта в конструкции термоса, из-за которого по меньшей мере три человека лишились зрения. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что в изделиях из бракованной партии отсутствует клапан сброса давления, из-за чего при длительном хранении горячей жидкости внутри капсулы крышка термоса может резко вылететь.

Как сообщает Oddity Central, всего зафиксировано 27 жалоб от потребителей. Все пострадавшие получили рваные раны лица и глаз, причем в трех случаях врачи диагностировали полную потерю зрения.

Производитель признал наличие дефекта. Под отзыв подпадают более 8 миллионов контейнеров, проданных в период с 2008 по 2024 год. Компания заявила, что конструктивный недостаток представляет риск серьезных травм. На данный момент заявки на компенсацию принимаются только от клиентов на территории США.

Ранее блендер взорвался в руках беременной девушки в Ставропольском крае. У пострадавшей были диагностированы ожоги II степени. В день ЧП девушка перестала чувствовать движения ребенка, но позже выяснилось, что с ним все в порядке.

