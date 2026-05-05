05 мая, 10:07

Общество
Пульмонолог Овечкин: работа за компьютером может привести к астме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работа за компьютером в некоторых случаях может стать причиной развития астмы. Об этом изданию "Абзац" заявил пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Пыль, оседающая на частях компьютера и клавиатуры, не может навредить здоровому человеку. Однако, если у пациента есть проблемы с дыхательной системой и повышенная чувствительность к внешним раздражителям, то вероятность развития астмы увеличивается, рассказал врач.

Он уточнил, что астма может подразумевать разные механизмы сенсибилизации к различным источникам. Например, есть такой источник, как пылевые клещи. Человек их особо не замечает, но они присутствуют в мелкой пыли.

Охлаждающие кулеры в компьютере прогоняют через себя большое количество воздуха. Создаваемый воздушный поток способствует оседанию пыли на частях устройства, поэтому, если ПК не чистят, это может спровоцировать приступы, объяснил эксперт.

Кроме того, продолжил Овечкин, риск развития астмы при длительной работе за компьютером также существует у людей с хронической обструктивной болезнью легких. Свести к минимуму число приступов помогут обслуживание ПК и комплектующих, а также влажная уборка дома или на рабочем месте.

Ранее врач Оксана Шабалина сообщила, что у любителей пыльных вещей могут развиться аллергический дебют и контактный дерматит. Более того, пояснила она, у аллергиков пыль может стать причиной обострения таких заболеваний, как бронхиальная астма, атопический дерматит и аллергический ринит.

