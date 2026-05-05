05 мая, 11:02

Общество

Желтый уровень опасности из-за грозы и ветра объявлен в Москве на 6 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра с порывами до 15 метров в секунду будет действовать до среды, 6 мая, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Период предупреждения – с 09:00 6 мая до 18:00 6 мая. Отмечается, что в отдельных районах ожидается гроза с дождем, а также усиление юго-западного ветра. Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье.

Ранее специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что первая майская гроза обрушится на Москву после 15:00 вторника, 5 мая. В этот день также пройдут небольшие дожди, а температура установится в пределах 25–27 градусов. Желтый уровень опасности продлится до 21:00.

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в свою очередь, рассказал, что в среду, 6 мая, в Москве ожидается потепление до 28 градусов. По словам синоптика, такие периоды повторяются раз в 10–15 лет.

При этом он отметил, что с четверга, 7 мая, по мере приближения холодного фронта в городе возрастет вероятность гроз. Кроме того, в пятницу, 8 мая, температура уже начнет снижаться.

