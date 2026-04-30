Автоэксперт Попов выступил за снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах

Снижение нештрафуемого порога скорости с 20 км/ч до 2–3 технически реализуемо, рассказали в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Насколько это необходимо и к чему приведет, разбиралась Москва 24.

Ощутимое снижение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Существует техническая возможность снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2–3 км/ч, сообщил гендиректор ЦОДД Михаил Кизлык. При этом соответствующее решение должны принимать в правительстве РФ и МВД, подчеркнул он.





Михаил Кизлык гендиректор ЦОДД Если посмотреть паспорт последней современной камеры фотовидеофиксации, то указана погрешность в 1 км/ч, то есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью.

Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что прежде этот вопрос обсуждался, но большинство депутатов выступают против. По его словам, с этим согласились и в правительстве, хотя именно одно из министерств и предлагало инициативу.

Что касается технических возможностей, они, безусловно, будут повышаться. Но это не значит, что нужно идти по пути ужесточения, подчеркнул спикер Госдумы.

При этом в 2024 году Володин уже предупреждал, что ужесточение нештрафуемого порога может спровоцировать коррупционные правонарушения.

Кроме того, в МВД России ранее заявляли, что с 2019 года предложения о снижении планки неоднократно поступали от различных организаций и экспертов дорожно-транспортной отрасли, однако ведомство последовательно и категорически выступало против такой инициативы. Вместо этого в ведомстве поддержали оптимизацию законодательства об организации дорожного движения и ревизию улично-дорожной сети.

В частности, официальный представитель ведомства Ирина Волк указывала на важность проверки обоснованности существующих ограничений и целесообразности установки дорожных камер. Кроме того, министерство неоднократно высказывалось за корректировку скоростного режима на федеральных трассах в сторону повышения.



Возможность превышать скорость на 20 км/ч без штрафа появилась у российских водителей в 2013 году, до этого момента административная ответственность наступала уже за превышение на 10 км/ч. Решение было связано с тем, что в тот период на смену сотрудникам ГИБДД, которые вручную фиксировали нарушения, активно приходили автоматические камеры фотовидеофиксации. Однако первые комплексы обладали низкой точностью измерений, и это приводило к массовым ошибкам.



"Сложная адаптация"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с Москвой 24 отметил, что лично он давно выступает за снижение нештрафуемого порога.

"У нас не самый хороший уровень аварийности и смертности и не самые высокие штрафы, но при этом самый высокий нештрафуемый порог. В итоге по стране наставили знаки ограничения скорости в 40 и 70 км/ч, чтобы вернуть водителей в русло 60 и 90", – указал эксперт.

Также он обратил внимание, что координированное управление светофорами ("зеленая волна") выстроено под скорость в 60 км/ч. Имея возможность двигаться без последствий на 20 км/ч быстрее, водители доезжают до красного света быстрее, чем разрушают режим. В том числе этот фактор провоцирует ДТП на дорогах, утверждает Попов.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Наиболее эффективный инструмент для снижения аварийности – отказ от такой величины нештрафуемого порога. Все разговоры о погрешностях средств измерения при вылавливании нарушений – ахинея. Если у радара погрешность 20 км/ч – выбросьте его.

Специалист предложил несколько вариантов, как перейти на более низкий порог поэтапно. В частности, сначала уменьшить его до 15 км/ч, затем до 10 и до 5.

"Можно установить методологию ревизии установки дорожных знаков, выполнить ее за полгода и понять, какие нужно будет быстро "зачехлить". Водители поездят какое-то время не 60, а 40 – ничего страшного, это лучше, чем будут ДТП", – резюмировал Попов.

В свою очередь, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что в ряде зарубежных стран зафиксирован нештрафуемый порог в пределах точности измерений (1–2 км/ч).

"Предел в 20 км/ч был установлен в России много лет назад, когда измерительные приборы были очень неточными. Чтобы избежать конфликтов из-за погрешности, сделали большой порог. Это архаичная штука, которая не менялась уже полвека. Конечно, это надо исправлять", – рассказал он.

В то же время, по его словам, большой порог частично нивелирует эффект некорректной организации движения.





Михаил Блинкин научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Поставили знак 40, но он явно не соответствует условиям движения? Не страшно – люди будут ехать 60, и их не оштрафуют. Если порог сделать маленьким (2–5 км/ч), нужно предъявлять очень серьезные требования к качеству организации движения. Тратить деньги и интеллектуальные усилия, чтобы знаки были корректно просчитаны.

По его мнению, введение более низкого порога заставит водителей быть более внимательными.

"Если они знают, что раньше при знаке 60 можно безобидно ехать 79, то теперь будут смотреть: 60 – значит 60. Это дисциплинирует. Но повторюсь: требуется качественная организация движения. Если знак 60, а по здравому инженерному смыслу должно быть 80, это не улучшит обстановку на дороге", – отметил Блинкин.

Эксперт убежден, что в Москве, с учетом ее организационных, инженерных и финансовых возможностей, инициативу можно реализовать "хоть завтра". В регионах, где ресурсов меньше, организовать эту работу сложнее.

В то же время вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр добавил в беседе с Москвой 24, что незначительное превышение скорости на те же 2–3 км/ч обычно происходит по невнимательности. Таким образом, снижение порога приведет к росту числа штрафов, "причем не в десятки раз, а в тысячи". Это связано с тем, что предложенная планка слишком маленькая, заключил автоэксперт.

