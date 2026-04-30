В ЦОДД заявили о готовности камер к снижению нештрафуемого порога превышения скорости

Дорожные камеры технически готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 километров в час. Об этом в интервью радио РБК заявил гендиректор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.

"Если посмотреть паспорт последней современной камеры фотовидеофиксации, то указана погрешность в 1 километр в час. То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью", – объяснил он.

Собеседник журналистов также напомнил, что позиция, согласно которой неадминистрируемый порог скорости сильно влияет на безопасность дорожного движения, высказывалась не раз. По его мнению, если его убрать, то смертность в результате ДТП в Москве снизится.

"Можно установить 2–3 километра в час", – добавил Кизлык.

Гендиректор ЦОДД уточнил, что организация выступает за снижение порога, однако такое решение должны принять в правительстве России и МВД.

Между тем число нарушений ПДД водителями грузовиков в столице снизилось на 47% благодаря камерам ЦОДД. Данные сравнили с показателями за прошлый год. В 2026-м в городе выявили свыше 16,5 тысячи нарушений. Как правило, грузовые машины с превышением веса фиксируются на МКАД и на Третьем транспортном кольце (ТТК).