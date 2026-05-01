Световая проекция украсила Дом правительства к 1 мая

Тематическая световая проекция к 1 мая появилась на здании Дома правительства на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.

"В преддверии Праздника весны и труда на здании Дома правительства появилась тематическая световая проекция. Поздравляем россиян", – говорится в сообщении.

Также тематическую архитектурную подсветку в красном цвете включат на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ в честь Праздника Весны и Труда. Праздничная подсветка включится в 18:00 и будет работать до окончания работы аттракциона.

Красный цвет традиционно ассоциируется с Первомаем. Он остается одним из узнаваемых символов этого дня.