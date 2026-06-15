МИД РФ заявил о провале попыток Киева оспорить статус Крыма в суде в Гааге

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Попытка Украины оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими территориями в суде в Гааге провалилась. РФ победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщается на сайте МИД России.

"Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея вынес единогласное решение", – подчеркнули в министерстве.

Таким образом, многочисленные требования Украины, обвинившей РФ в нарушении Конвенции ООН по морскому праву, были отвергнуты. Арбитраж отказал Киеву в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях у Крыма и Приазовья, а также в компенсациях со стороны Москвы.

Также провалилась попытка объявить Керченский пролив международным, с правом прохода по нему судов любых государств, включая военные корабли. Впервые в истории был признан статус не только пролива, но и Азовского моря как внутренних вод России, добавили в МИД.



Арбитраж отверг и требование Украины признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем вследствие вхождения в ее состав Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

"Отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста. <...> Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными", – подчеркнули в министерстве.

Суд признал не противоречащими Конвенции ООН факт строительства моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ, проверки судов в Керченском проливе со стороны пограничников РФ. Аналогично отвергнуты обвинения Киева в нарушении Москвой обязательств по сохранению подводного культурного наследия и якобы в нанесении ущерба экологии.

В это же время признано неполное соблюдение порядка проведения оценки воздействия на окружающую среду во время строительства Крымского моста, энергомоста и газопровода. Арбитраж считает, что экспертизу провели в сжатые сроки, а ее результаты не были опубликованы должным образом. Подтверждено, что объекты не нанесли вреда природе.



"Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России", – резюмировали в МИД.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию по урегулированию конфликта на Украине, в которой есть пункт о том, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области никогда не будут признаны европейскими странами как российские. Глава крымского парламента Владимир Константинов указывал, что такие заявления являются абсурдными и направлены на срыв мирных переговоров по урегулированию кризиса.

