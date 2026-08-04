Психолог Трофимова связала "моду на бедность" с потребительским выгоранием

Эстетика разумной скупости – новый тренд в Сети: пользователи рассказывают, как отказ от всего излишнего сделал их жизнь лучше. О том, с чем связан подобный феномен и может ли он навредить психике, разбиралась Москва 24.

"Осознанный" контент

В Сети набирает обороты новый тренд, который в народе уже окрестили "модой на бедность". За ним стоит хештег #underconsumptioncore – в дословном переводе "ядро недопотребления", хотя в России прижилась более мягкая формулировка "эстетика разумной скупости".

В итоге на смену латте в кофейне пришла растворимая арабика из старой банки. Вместо новой куртки – отцовский пуховик из 1990-х, который внезапно вернулся в моду. Скотч на треснувшем телефоне тоже не повод для стыда, теперь это стильно, рассказывают пользователи Сети.



пользователь Сети Суть в том, чтобы покупать меньше, но лучше. Вместо десяти трендовых вещей берем одну, действительно качественную, которая прослужит много лет. Кроме того, растет спрос на винтаж, от одежды до мебели и даже автомобилей. Люди перестали гнаться за демонстрацией богатства и стали больше ценить индивидуальность и хороший вкус.

Пользователи также перестают кичиться покупками и начинают хвастаться экономией. В кадре не новые сумки, а свитеры, которые носятся уже седьмой год, не блюда из ресторанов, а ужин из того, что нашлось в холодильнике. Герои роликов показывают, как выдавливают тюбик зубной пасты до прозрачности и штопают носки.

«Старые полотенца, купленные во время Олимпиады-2008, все еще в ходу. Базовый гардероб состоит из одной капсулы на все сезоны. В течение года обхожусь тремя парами обуви. На свадьбы и другие праздники есть единственное нарядное платье", – поделилась одна из девушек, поддерживающих концепцию underconsumptioncore.

Она призналась, что почти весь ее гардероб – это вещи, доставшиеся за волонтерство или участие в школьных кружках. Косметику она покупает только взамен полностью опустевших флаконов, а каждый тюбик выдавливает до капли. Подобную философию пользовательница называет не экономией, а осознанностью. Результат – минимум хлама, порядок в доме и спокойствие в голове.

При этом видео вызвало неоднозначную реакцию. Одни горячо поддержали героиню, рассказав, что сами экономят благодаря покупкам б/у вещей. Для других же ролик стал неожиданным триггером – резким флешбэком из детства, когда экономия была не выбором, а реальностью. При этом были и те, кто подловил девушку на лжи и неискренности.



пользователь Сети Мне не нравится, когда люди лгут: посмотрел несколько других видео с вами и увидел еще несколько пар обуви. Например, парадные туфли, сандалии. А ведь утверждали, что у вас всего три пары.

Однако, несмотря на критику, пользователи все равно продолжают выкладывать "осознанный" контент. Одна из девушек, например, с гордостью заявила, что большая часть ее гардероба – с рук, а 8-летняя машина, несмотря на потертости, продолжает радовать на дороге. Из украшений у нее только подаренные, а две единственные сумки верой и правдой служат уже пятый год. Скептики кусают локти, энтузиасты ставят лайки, словом, тренд лишь продолжает набирать обороты.

Сохранять баланс

По словам маркетолога, члена гильдии маркетологов Игоря Новикова, подобные веяния циклично повторяются примерно каждые три-пять лет, всякий раз приобретая новые названия. Это может быть минимализм, осознанное потребление, отказ от избыточного – суть остается неизменной, отметил он в разговоре с Москвой 24.

Такие тренды возникают, когда подрастает поколение, склонное к переосмыслению жизни, считает эксперт. Кроме того, они часто совпадают с периодами экономического спада и падения реальных доходов населения.





Игорь Новиков маркетолог, член гильдии маркетологов Тенденция на отказ от излишеств не угрожает брендам, поскольку носит локальный характер и не оказывает существенного влияния на экономику. Бренды работают с другой аудиторией, и сегмент потребителей, сознательно отказывающихся от покупок, не является для них целевым. Рынок плюралистичен: существуют группы, ориентированные на винтаж, небрендовую одежду или, наоборот, на конкретные марки.

Подобное распределение позволяет сохранять баланс и не беспокоиться ни за бренды, ни за потребителей. Более того, на рынке все равно будут шопоголики, которые обеспечат продажи, независимо от текущих трендов, заключил он.

В свою очередь, психолог Екатерина Трофимова отметила несколько аспектов, влияющих на популярность тренда. В разговоре с Москвой 24 она подчеркнула, что в первую очередь речь идет об экономической стороне вопроса. Погоня за брендами и трендами приводит к потребительскому выгоранию. Распаковки, нанесение beauty-продуктов, избыток еды и вещей перестали вызывать интерес. Многие устали и экономически истощились.

"Кроме того, у некоторых образовались склады вещей, которые перестали радовать, оказались ненужными, но требуют места для хранения и затрат сил на поддержание в нормальном состоянии. Все это отнимает огромное количество сил, энергии и денег. В итоге быстрый дофамин получен, а долгосрочной радости или удовлетворения не осталось. Потребительское выгорание приводит к тому, что многие теряют интерес к приобретению, осознавая пустоту трат", – рассказала эксперт.

По ее словам, еще один аспект – осознание, что избыточное потребление наносит не только экономический, но и экологический вред. Пластик, производство одежды, синтетика – все это негативно влияет на планету. Использование старых вещей становится этическим выбором в пользу спасения природы. То есть человек одновременно помогает себе, экологии и экономит деньги, что особенно актуально в условиях кризисов.





Екатерина Трофимова психолог Недавний тренд на "тихую роскошь" и качественные, а не трендовые вещи в последнее время усилился. Статусным стало демонстрировать способность обходиться минимумом, например белой футболкой и парой джинсов. Гораздо важнее вложения в себя, здоровье и тело, а одежда лишь подчеркивает личные достижения, а не финансовые возможности. Речь идет не о бедности, а об осознанности и здоровом образе жизни.

Кроме того, Трофимова заверила, что среди плюсов такого подхода то, что осознанный минимализм помогает чувствовать себя счастливее. По ее мнению, для этого не нужно приобретать новое, достаточно дышать, жить, радоваться, улыбаться, путешествовать и встречаться с друзьями.

"Это дает ощущение контроля над жизнью, снижает тревожность и чувство зависти к блогерам. А еще способствует выработке серотонина и дофамина и, безусловно, экономит бюджет", – уверена специалист.

Золотая середина

Однако она предупредила, что есть и минусы. Все потому, что для некоторых минимализм становится не осознанным выбором, а вынужденной маскировкой из-за отсутствия средств. В таком случае человек притворяется, что следует тренду, превращая все в самообман. Это уже не аскетизм, а самоунижение, которое убивает мотивацию, поскольку мозг перестает видеть связь между усилиями и вознаграждением.





Екатерина Трофимова психолог Допустим, человек много работает, но денег все равно мало, и он вынужден носить старую одежду, экономить на еде, при этом делая вид, что это его осознанный выбор. Он перестает замечать смысл в своих усилиях, что приводит к плохому настроению, апатии и ощущению, что все бессмысленно. В таких случаях покупка желанной вещи могла бы стать той самой "морковкой", которая мотивирует двигаться дальше и достигать новых целей.

Эксперт отметила, что от этого человек замыкается, теряет интерес к жизни и его психическое состояние ухудшается. По ее словам, важно, чтобы минимализм был осознанным выбором, а не вынужденной необходимостью, иначе он перестает приносить радость и превращается в источник стресса.

"Золотая середина – разумный подход к покупкам, который сочетает и необходимость, и искреннее желание. Стоит выбирать качественные вещи, но при этом не стесняться старых и дорогих сердцу. Покупать то, что действительно нужно, что радует и будет служить долго, а не то, что навязано или нужно только для показухи", – предостерегла Трофимова.

Такой подход позволяет оставаться в тренде и при этом не тратить деньги зря, заключила она.