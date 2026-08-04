Астроном Рублева: москвичи увидят солнечное затмение не раньше 2126 года

Полное солнечное затмение увидят жители Земли 12 августа. Заденет ли это явление столицу и каких еще сюрпризов ждать на небе в ближайшие месяцы – в материале Москвы 24.

Увидеть не получится?

Полное солнечное затмение наступит в море Лаптевых у северо-восточного побережья Таймыра 12 августа в 19:59 по столичному времени, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она отметила, что в тех краях труднодоступная ненаселенная местность, а продолжительность полной фазы составит 1 минуту и 33 секунды.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Далее тень пойдет на север, через 5 минут пройдет менее чем в 100 километрах от Северного полюса, затем через Северный Ледовитый океан на Гренландию, Исландию (в Рейкьявике полная фаза – 1 минута), затем по Атлантическому океану на северное побережье Испании.

Рублева подчеркнула, что в столице затмение начнется в 20:04, однако будет закрыто всего 0,12 поверхности Солнца. Для обзора это практически незаметно. Всего же это продлится порядка 9 минут, а суммарно явление зависнет над Землей примерно на 4,5 часа.

"При этом 28 августа будет частное лунное затмение: его можно увидеть только в крайних западных районах России утром при заходе Луны (наилучшие условия – в Калининградской области). Но в полном объеме, как в прошлом году, наблюдать его не получится", – отметила Рублева.

По данным планетария, в период затмения Луна будет находиться в созвездии Водолея. Явление продлится с 04:24 до 10:02 по московскому времени, при этом часть диска пройдет через северную область тени Земли. Наилучший обзор откроется наблюдателям в Европе, на западе Азии, Африки, Северной и Южной Америки, а также в Антарктиде.

Чего еще ожидать?

Несколько любопытных затмений будет в 2027 году, отметила Фаина Рублева.

В частности, 6 февраля произойдет кольцеобразное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в южном полушарии, на территории России его не увидеть. Кроме того, 21 февраля случится полутеневое лунное затмение, его удастся посмотреть почти на всей территории РФ, за исключением Дальнего Востока.

Плюс ко всему 18 июля ожидается слабое полутеневое лунное затмение, а 2 августа – полное солнечное, но оно не будет наблюдаться в России. Наконец, 17 августа состоится еще одно полутеневое лунное затмение.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Ближайшее затмение, которое будет ярко наблюдаться в Москве, – это полное солнечное, которое состоится 16 октября 2126 года в 10:45.

Однако жителей столицы ждут астрономические явления помимо затмений. Причем уже в 2026 году: в середине августа можно наблюдать метеорный поток Персеиды, максимум которого придется на 12-е число, подчеркнула Рублева.

"Его получится увидеть практически на всей территории России. Для этого не нужны телескопы: важно выехать за город подальше от светового загрязнения, необходимы только внимание, терпение и хорошая погода", – добавила специалист.

Чтобы заметить метеорный поток Персеиды, надо смотреть на северо‑восточную часть ночного неба. Такие рекомендации дал почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков.

"В зависимости от условий наблюдатель может увидеть несколько ярких падающих звезд за полчаса, причем некоторые вспыхнут даже не в самом Персее (радиант метеорного потока. – Прим. ред.). Поэтому важно осматривать всю северо-восточную сторону ночного неба, а не всматриваться только в созвездие Персея", – пояснил эксперт.

В свою очередь, участник Клуба астрономов-любителей имени Ф. Ю. Зигеля Евгений Вереин объяснил, как отличить метеоры от других объектов на небе.

По его словам, самолеты можно распознать по медленному движению и мигающим бортовым огням. Спутники же перемещаются прямолинейно и равномерно, без изменений яркости, поэтому за ними легко наблюдать несколько минут. В отличие от них, полет метеора крайне быстр: за доли секунды он успевает пересечь целые созвездия, ведь скорость метеорных частиц достигает 59 километров в секунду. По словам специалиста, вспышка метеора возникает внезапно и столь же быстро исчезает.

В целом август текущего года обещает стать наиболее насыщенным месяцем в году с точки зрения количества астрономических явлений. Например, в этот период возможно наблюдать за планетами, рассказал Москве 24 лектор Московского планетария Ярослав Турилов.





Ярослав Турилов лектор Московского планетария Венеру, Юпитер, Сатурн, Марс можно увидеть невооруженным глазом (лучше в телескоп). Найти их удастся с помощью интерактивного планетария, для этого стоит скачать специальное приложение.

По словам Турилова, Юпитер лучше всего наблюдать в утренние часы, тогда как Уран и Нептун доступны для наблюдения только с помощью телескопа. Эксперт рекомендовал заранее подготовиться и изучить особенности этих небесных тел, без соответствующих знаний разглядеть их будет затруднительно.

