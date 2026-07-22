Астрофизик Чумаков: для наблюдения Персеид лучше запастись терпением

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Для наблюдения за метеорным потоком Персеиды 12 августа необходимо запастись терпением и осматривать всю северо-восточную сторону ночного неба. Такие рекомендации дал почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков в беседе с газетой "Известия".

"В зависимости от условий наблюдатель может увидеть несколько ярких падающих звезд за полчаса, причем некоторые вспыхнут даже не в самом Персее (радиант метеорного потока. – Прим. ред.). Поэтому важно осматривать всю северо-восточную сторону ночного неба, а не всматриваться только в созвездие Персея", – пояснил эксперт.

В свою очередь, участник Клуба астрономов-любителей имени Ф. Ю. Зигеля Евгений Вереин посоветовал выбирать место подальше от городской засветки, поскольку в центре современного города шансы увидеть что-то интересное почти равны нулю. По его мнению, следует выехать за город, например на дачный участок, берег реки или просто в поле.

Вереин также объяснил, как отличить метеоры от других объектов на небе. По его словам, самолеты перемещаются медленно и мигают бортовыми огнями, а спутники движутся прямолинейно и без вариаций блеска – за ними можно следить несколько минут.

В то же время полет метеора всегда стремителен: за доли секунды он пересекает целые созвездия, так как скорость метеорных частиц достигает 59 километров в секунду. Вспышка возникает внезапно и так же быстро гаснет, заключил специалист.

Метеорный поток Персеиды, считающийся самым популярным "звездным ливнем" года, можно будет застать с 17 июля по 24 августа. При этом наилучшее время для его наблюдения – сразу после захода Солнца 12-го и до рассвета 13 августа.

В эту же дату москвичи смогут стать свидетелями небольшой части солнечного затмения. Это станет возможным благодаря чистому северо-западному горизонту и наличию куска закопченного стекла.