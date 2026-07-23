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23 июля, 17:33

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Психолог Сурина: люди выбирают "удобных" партнеров из-за страха отвержения

Психолог объяснила, почему люди выбирают "удобных" партнеров

Фото: 123RF.com/standrets

Люди могут вступать в отношения с менее привлекательными партнерами из-за страха одиночества и отвержения. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала кризисный психолог Ангелина Сурина.

По ее словам, такой выбор позволяет человеку чувствовать себя спокойнее и увереннее в отношениях. Партнер, которого считают менее востребованным, воспринимается как менее склонный к измене или разрыву, что снижает тревожность.

Кроме того, отношения с "удобным" человеком могут временно повышать самооценку за счет ощущения превосходства. При этом, отметила психолог, такие отношения не всегда строятся на сильных чувствах, так как человеку может быть важнее ощущение безопасности и контроля.

"Жить с более удобным – это менее тревожно, потому что это контролируемый процесс. Человек может не так любить, но может чувствовать именно состояние спокойствия", – сказала Сурина.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский выделил ключевые факторы, способствующие укреплению брака. По мнению эксперта, залогом гармоничных отношений являются конструктивный диалог и использование "стоп-слов" во время конфликтов. Специалист подчеркнул, что после вступления в брак приоритеты смещаются и на смену одной лишь романтике приходят потребность в безопасности, взаимная поддержка и доверие.

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