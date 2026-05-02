Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 08:30

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Котихина: правило "телефон экраном вниз" во время беседы поможет побороть фаббинг

Когда телефон интереснее человека: что такое фаббинг и к чему он может привести

В современном мире живое общение часто прерывается смартфоном, однако если одни делают это вынужденно, то другие постоянно достают телефон по своему желанию, отвлекаясь от беседы. Это явление получило название фаббинг. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это уже грань"

Фото: 123RF.com/proimagecontent

Термин "фаббинг" состоит из двух английских слов: phone (телефон) и snubbing (пренебрежительное отношение). То есть так называют процесс отвлечения на смартфон во время беседы, когда человек демонстрирует собеседнику его второстепенность, объяснила в разговоре с Москвой 24 психолог Мария Овчарова.

Партнер машинально листает ленту, отвечает короткими "угу" и теряет нить разговора. Сигнал здесь простой: "То, что в моем телефоне сейчас, интереснее тебя".
Мария Овчарова
психолог

По словам эксперта, причин такого поведения несколько. Рука может тянуться к телефону из-за дискомфорта: скука, тревога, неловкая пауза. Но чаще в основе лежит страх что-то упустить и иллюзия многозадачности.

Психолог добавила, что если речь идет о детях, зависимых от смартфона, то это говорит о дефиците внимания. Ребенок часто выбирает гаджет в момент общения, если ему не хватает признания, связи с друзьями или интересного занятия.

"Часто он просто копирует поведение родителей, для которых телефон за столом стал нормой", – добавила специалист.

Тревожным сигналом становится постоянное нахождение смартфона в руках. Из-за ухода в виртуальную реальность упускаются важные моменты в жизни, что может негативно отразиться на всех ее сферах, отметила эксперт.

В свою очередь, психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям Ирина Котихина в разговоре с Москвой 24 отметила, что главным индикатором, указывающим на фаббинг, являются жалобы со стороны близких, которые чувствуют себя игнорируемыми.

"Красная линия звучит очень просто: если близкий человек хотя бы раз сказал: "Отложи телефон, пожалуйста" – это уже грань", – добавила специалист.

Котихина добавила, что фаббингом можно считать не только молчаливый скроллинг ленты в процессе беседы, но и постоянное использование телефона во время просмотра фильма, совместных офлайн-развлечений или приема пищи. Особенно если нет веской причины: ЧП или рабочих задач.

Вечер без телефона

Фото: depositphotos/gpointstudio

Фаббинг способен серьезно ухудшить отношения с друзьями и возлюбленными, рассказала Москве 24 нейропсихолог Светлана Колобова. Со временем появляется эмоциональное отчуждение, а впоследствии – угроза расставания.

По сути, человек строит отношения с телефоном, а не с партнером. При этом с ним не получится даже поддерживать просто адекватное общение, потому что зависимость от виртуального мира схожа с зависимостью от алкоголя или наркотических веществ.
Светлана Колобова
нейропсихолог

Избежать фаббинга в отношениях или уменьшить его помогут правила общения, которые нужно заранее обговорить с будущим партнером. Например, проводить вечер без телефона. В случае нарушения договоренности одним второй будет иметь право вежливо забрать гаджет, рассказала эксперт.

"Важно делать это с добрыми намерениями по отношению к любимому человеку: без грубости и скандала", – добавила нейропсихолог.

По словам Колобовой, если такой вариант не подходит, стоит согласовать график использования смартфонов в семье по часам.

"Нужно разграничивать время, проведенное в телефоне и с близким человеком, чтобы не было неуважения. При этом, чтобы самозапрет не отражался на работе", – отметила психолог.

Специалист подчеркнула, что если партнер хочет строить отношения, основанные на доверии и уважении, то пойдет навстречу в вопросе использования гаджета. Однако в случае отсутствия у близкого человека желания менять привычки, связанные с фаббингом, воздействовать на него практически невозможно. Эксперт отметила, что в этом случае будет полезнее для собственного психического здоровья разорвать эти отношения.

В свою очередь, психолог Котихина порекомендовала придерживаться правила "телефон экраном вниз" во время беседы. Это снизит соблазн реагировать на каждое уведомление.

Также поможет пауза: прежде чем взять смартфон, нужно спросить себя, зачем он сейчас нужен. Кроме того, стоит приучить себя не трогать гаджет первый час после пробуждения и за час до сна. Это поможет сформировать цифровую гигиену, которая будет способствовать балансу экранного времени и реальной жизни, подытожила Котихина.

Читайте также


обществоистории

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика