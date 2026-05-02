Более 40 автобусных маршрутов скорректированы в Москве и области с начала года

С начала года в Москве и области подверглись корректировке 46 наиболее востребованных автобусных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

В частности, на 22 из них, обслуживающих жилые комплексы, школы, больницы и поликлиники, а также прилегающих к особой экономической зоне "Технополис Москва", увеличили число автобусов.

В результате интервалы движения сократились, и транспорт стал ходить чаще. Время ожидания автобусов в часы пик и после 19:00 и 21:00 уменьшилось в среднем на 3 минуты, а в вечернее время – на 9 минут. Также интервалы были улучшены и на смежных маршрутах проекта "Москва – область".

Вместе с тем по просьбам жителей были внесены изменения в режим работы конкретных рейсов. Например, на маршруте № 925, проходящем через муниципальный округ Щербинка, автобусы теперь начинают движение на 15 минут раньше. На магистральном маршруте м3, который обслуживает 10 районов в ВАО, САО, СЗАО и ЦАО, движение теперь стартует на 5 минут раньше и заканчивают на 25 минут позже.

Как напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, специалисты Службы управления наземным транспортом постоянно отслеживают ситуацию на дорогах, анализируют обращения горожан и оперативно вносят необходимые коррективы.

"Благодаря этому сокращается время ожидания транспорта, время самой поездки, а также уменьшается загруженность транспорта в часы пик. Мы продолжим развивать транспортную систему столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – добавил вице-мэр.

Между тем Мострансавто приступило к тестированию нового автобуса Павловского автобусного завода (ПАЗ) – CityMax-8. Он обслуживает маршрут № 44 "Станция "Пушкино" – Королев (проспект Космонавтов)".

Срок эксплуатации этого транспорта составляет 6 месяцев. В рамках испытаний эксперты планируют оценить работу транспорта в реальных условиях.