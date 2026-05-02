Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

02 мая, 13:57

Путин подписал закон о ратификации договора о военном сотрудничестве с Никарагуа

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Никарагуа о военном сотрудничестве. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, ратификация призвана поспособствовать в развитии и укреплении сотрудничества между странами в военной сфере, обеспечить правовую основу для определения целей, направлений и форм сотрудничества, а также защиту интересов россиян, которые выполняют задачи в рамках реализации договора.

Уполномоченными органами сторон по выполнению соглашения стали Минобороны РФ и Главное командование армии Никарагуа.

Ранее Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения России и Индии о порядке отправки военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов на территорию друг друга. Эти договоренности в том числе упорядочивают материальное обеспечение военных и техники.

Установленный порядок будет использоваться во время совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.

