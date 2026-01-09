Путин внес на ратификацию соглашение с Белоруссией о защите граждан

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Белоруссией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования за рубежом. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, соглашение направлено на конструктивное сотрудничество двух стран в целях защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод.

Договор о взаимной безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу в марте 2025 года. Документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению надежной обороны и безопасности стран, причем с использованием всего имеющегося арсенала сил и средств.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не потеряет Белоруссию. По словам главы страны, Москва и Минск в нелучшие времена смогли сохранить единство благодаря сотрудничеству на региональном уровне. Он подчеркнул, что если бы тогда Россия не поддержала "белорусские устремления", таких отношений, как на сегодняшний день, не было бы.

