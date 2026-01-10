Форма поиска по сайту

Транспорт

Аэропорт Внуково возвращается к штатной работе при сложных метеоусловиях

Фото: depositphotos/Chalabala

Столичный аэропорт Внуково возвращается к штатной работе, несмотря на сложные метеоусловия. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

По состоянию на 23:30 по московскому времени в пятницу, 9 января, интенсивность осадков в районе аэропорта значительно снизилась. Ветер 5 метров в секунду, коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой в пределах нормы – 0,37.

В данный момент в аэропорту идет подготовка к вылету задержанных рейсов. Обстановка в терминале остается спокойной, обслуживание пассажиров продолжается в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

При этом службы авиагавани продолжают проводить чистку и обработку перрона, взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек.

Ранее стало известно, что свыше 55 рейсов задержано и почти 30 отменено в аэропортах Подмосковья из-за сложных метеоусловий. Так, в Домодедове задерживаются более чем на 2 часа 12 рейсов, во Внукове – 26 рейсов, в Шереметьеве – 18 и в Жуковском – 1. При этом 4 и 24 самолета отменили в Домодедове и Внукове. В Шереметьеве на запасные аэродромы ушли 2 рейса.

