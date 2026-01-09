Форма поиска по сайту

09 января, 11:23

Транспорт

Аэропортовые службы в Московском регионе работают в усиленном режиме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропортовые службы работают в усиленном режиме, несмотря на снегопад в столичном регионе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают выпускать и принимать самолеты. В частности, 9 января в период с 00:01 до 08:00 воздушные гавани Московского региона обслужили 135 рейсов.

Представитель Росавиации указал, что аэропорты столичного региона имеют необходимые силы и средства для обслуживания рейсов в условиях неблагоприятных погодных условий. Например, осуществляется чистка перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

Однако Кореняко предупредил, что по этой объективной необходимости, связанной с обеспечением безопасности полетов зимой, возможны корректировки в графике вылета и прилета судов. В частности, два самолета в ночь на 9 января уже были направлены на запасные аэродромы.

Специалисты Росавиации и подведомственной агентству Госкорпорации по ОрВД продолжают следить за работой аэропортов в Московском регионе. Кореняко напомнил, что в случае задержек рейсов авиакомпаниям необходимо будет предоставить пассажирам услуги в рамках федеральных правил, включая организацию размещения в гостинице. 

Снегопад, который сопровождается сильным ветром с порывами до 18 метров в секунду, продлится до утра 10 января. Самые интенсивные осадки ожидаются в первой половине 9 января. В связи с этим водителей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.

Тех, кто не смог отказаться от поездок по городу на личном транспорте, призвали быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди идущих автомобилей. Также водителей попросили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не мешать проезду механизированных колонн.

Работы по устранению последствий снегопада организованы в городе в круглосуточном режиме. Для этого привлечено максимальное количество спецтехники и бригад ручной уборки. Также задействованы силы и техника городских инженерных компаний.

транспортпогодагород

