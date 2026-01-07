Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за прогнозируемого снегопада и возможных заносов на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

"Ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, снежные заносы и гололедица на дорогах", – говорится в сообщении.

Предупреждение будет действовать с 09:00 8 января и до конца суток 9-го числа.

По информации синоптиков, интенсивные осадки накроют юго-восток области 8 января, а 9-го числа порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

Ранее синоптик Леус рассказал, что не более 1–2 миллиметров осадков выпало в Московском регионе за последние 12 часов. Ближайшие к столице сильные снегопады были выявлены в южных районах Тульской области, в Орловской, Курской, Липецкой и Рязанской областях.

При этом снежный армагеддон прогнозируется в Московском регионе в пятницу, 9 января. В этот день в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков.

