Фото: kremlin.ru

Европа демонстрирует признаки системного кризиса, включая утрату способности к анализу, устойчивости и адекватному реагированию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью корреспонденту "Вестей" Павлу Зарубину.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения о возможной передаче Украине ядерного оружия, а также официальное заявление французских властей о предоставлении ВСУ координат и разведданных для нанесения удара вглубь России.

"Что это, как не отказ всех систем, связанных с функционированием пространства Евросоюза и Франции в частности", – высказался Песков.

Служба внешней разведки РФ ранее сообщала, что Лондон и Париж готовят ядерное оружие к передаче Украине. Речь идет о скрытой отправке соответствующих комплектующих, оборудования и технологий. Такое решение было принято на фоне плачевного развития ситуации на Украине.

В Кремле сообщили, что Москва учтет данную информацию в контексте переговоров по урегулированию конфликта. Однако сразу после Британия и Франция отвергли планы по передаче ядерного оружия Украине.