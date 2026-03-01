Студенты смогут предъявить электронные билеты через мессенджер MAX

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Учащиеся российских вузов и колледжей теперь смогут использовать электронные студенческие билеты прямо в мессенджере MAX. Изменения в формирование Федеральной информационной системы государственной итоговой аттестации (ФИС ГИА) утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно новым правилам, сведения о студенческих билетах и других документах, подтверждающих обучение, теперь будут формироваться в личном кабинете обучающегося на портале "Госуслуги" и могут быть представлены в виде QR-кода.

Бумажный студенческий билет при этом носить с собой не обязательно, достаточно показать код на смартфоне.

Минобрнауки также уточнило, что нововведение упростит процесс подтверждения статуса студента. Кроме того, расширен перечень данных, вносимых в ФИС ГИА и приема, что позволит ускорить оформление льгот и выплат, ранее замедлявшееся из-за распределения информации между разными системами.

Еще одна функция, позволяющая покупателям подтверждать возраст, право на льготы и предъявлять сведения об участии в программах лояльности торговых сетей через мессенджер MАХ, начнет действовать с 1 сентября.

Продавцов обяжут не только принимать такие сведения, но и обеспечивать техническую базу для проверки предоставляемой информации.