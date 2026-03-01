КСИР начал седьмой и восьмой этапы операции "Правдивое обещание 4"

Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о старте 7-го и 8-го этапов операции "Правдивое обещание-4" в ответ на агрессию Израиля и США, следует из пресс-службы формирования.

В частности, взрывы уже прогремели в районе аэропорта Абу-Даби, передает РИА Новости. Журналисты уточняют, что местные жители ищут убежище на нижних этажах зданий и парковке.

В свою очередь, в некоторых районах Кувейта пропало электричество после ракетного удара Ирана, добавляет телеканал Asharq со ссылкой на министерство энергетики. Отмечается, что осколки дронов повредили электросети.

Параллельно с этим глава МИД Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым подтвердил гибель свыше 140 школьниц после в городе Минаб на юге Ирана израильских и американских ударов.

В беседе иранский дипломат призвал мировое сообщество решительно осудить военное нападение сионистского режима и США, приведшее к гибели граждан исламского государства.

Вместе с гражданскими число погибших также пополнили военнослужащие КСИР. По данным агентства ISNA, количество составило не менее 12 солдат, находящихся в городе Кашан.

Совместная военная операция Израиля и США против Ирана началась 28 февраля. В результате власти исламского государства объявили чрезвычайное положение и распорядились нанести удары по еврейскому государству, а также американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В ходе одного из ударов погиб верховный лидер республики Али Хаменеи. В связи с трагедией был объявлен 40-дневный траур. Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выразили соболезнования, а также осудили убийство Хаменеи.

В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп назвал произошедшее справедливостью для народа Ирана. Вместе с тем он счел смерть Хаменеи единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну".

Одновременно с этим американский лидер пригрозил продолжением интенсивных и точечных бомбардировок исламского государства в беспрерывном режиме до тех пор, пока на Ближнем Востоке не установится мир.