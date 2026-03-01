В Пермском крае завершили поиски пропавших туристов, четверо погибли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поисковая операция по факту исчезновения группы туристов в Пермском крае завершена. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные МЧС России.

"Все пропавшие мужчины найдены. Один из них передан медикам для оказания помощи", – сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что поисковая операция завершена. Состояние госпитализированного мужчины оценивается как тяжелое.

Пятеро туристов из Уфы, прибывшие в деревню Золотанка Красновишерского района 20 февраля, отправились на снегоходах к плато Кваркуш, расположенному в ста километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться обратно 24 февраля.

После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В масштабной поисковой операции участвовали 68 человек и 59 единиц техники, включая вертолет и беспилотники МЧС.

Одного выжившего и двух погибших удалось найти 1 марта. Эксперты предположили, что остальные туристы отправились пешком за помощью.