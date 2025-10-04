Трое туристов сорвались с высоты при восхождении на вулкан Вилючинский

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

Спасатели МЧС России эвакуируют туристов с вулкана Вилючинский, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, на Камчатке во время восхождения три человека сорвались с высоты и не могут самостоятельно продолжить путь. Один из них связался со спасателями и попросил о помощи.

К месту ЧП направлен вертолет Центра медицины катастроф с группой сотрудников МЧС и медиков. Туда же отправлена наземная группировка Камчатского спасательного центра на технике высокой проходимости.

Как уточнили в ведомстве, группа туристов не была зарегистрирована в МЧС.

Ранее в Красноярском крае пропала семья из трех человек. Предварительно, 28 сентября мужчина, женщина и их 5-летняя дочь отправились в поход в сторону горы Буратинка, а затем перестали выходить на связь.

В поисках семьи участвуют около 200 человек. Среди них – спасатели, пожарные, полицейские и волонтеры. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.