Какие уникальные предметы реквизита хранятся в центре "Жар-птица"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Центр костюма и реквизита "Жар-птица", который находится на территории кинозавода "Москино", хранит коллекцию разнообразных предметов. Среди них – трон Федора Шаляпина, майки сборной СССР и канапе Маргариты, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Некоторые из предметов в прошлом были реквизитом Большого театра, другие создавались специально для киносъемок. Многие вещи передали в дар москвичи, еще часть удалось разыскать в различных городах страны.

Коллекцию открывает кресло Бориса Годунова, стилизованное под античность. Оно было изготовлено в мастерских Большого театра для постановки оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов" в 1946 году. Спектакль, отмеченный Сталинской премией первой степени, долгие годы сохранялся в репертуаре театра.

Еще одной жемчужиной театрального прошлого является трон Шаляпина. В 1917 году в Большом театре состоялась премьера оперы "Дон Карлос", где роль короля Испании Филиппа II исполнял этот оперный певец. Трон испанского монарха, вошедший в оформление сцены, могли создать Константин Коровин и Аполлинарий Васнецов, работавшие тогда сценографами.

Постановка стала крупным событием в театральной жизни, а вырученные от продажи билетов на премьеру средства, по настоянию Шаляпина, были направлены на благотворительность.

Коллекция богата и предметами, созданными специально для кинематографа. Например, в фондах хранится "Золотое руно" – скатерть для пиршественного стола со съемок сериала "Золотая Орда" 2018 года. В кадре она украшала стол монгольского хана. Набивное одеяло было привезено из Республики Тыва, граничащей с Монголией.

Ткань представляет собой сложное лоскутное полотно с традиционным узором, декорированное нашивками, стеклянными бусинами, полудрагоценными вставками и маленькими зеркальцами.

В 2019 году "руно" поступило в "Жар-птицу" уже не в идеальном состоянии. В ходе масштабной реставрации мастер Яна Васкис восстановила подкладку, поврежденные участки основы, утраченные полудрагоценные камни, бисер и часть декоративных элементов.

Также в коллекции имеется свадебный подарок кайзера Николаю II. Этот кинопроекционный аппарат известен по фильму "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Он появляется в сцене, где император Николай II объясняет супруге, что разбирает "подарок кайзера на свадьбу".

С исторической точки зрения это можно считать мифом, не подтверждаемым документальными свидетельствами. Кроме того, свадьба Николая II и Александры Федоровны состоялась в 1894 году, а конструкция данного аппарата характерна для более позднего периода.

Среди костюмов выделяется платье Анны Иоанновны. Костюм можно увидеть в фильме Светланы Дружининой "Виват, Анна", снятом в 2008 году. Он использовался в ряде ключевых сцен первой серии и формирует основной экранный образ императрицы в исполнении Инны Чуриковой.

Наряд не является реконструкцией подлинного платья Анны Иоанновны, но обладает характерными деталями придворной моды первой половины XVIII века – сложной конструкцией лифа, многослойной юбкой, обилием декоративных элементов и контрастом фактур.

Цветовое и декоративное решение костюма – светло-серый с серебристым отливом, черно-серое кружево, сетка и аппликации – было усилено по сравнению с историческими аналогами. Автор костюма – художник Игорь Дадиани.

В число самых задействованных предметов попадает канапе Маргариты. Диван, выполненный в стиле неоклассицизма, был подарен "Жар-птице" много лет назад одним из клиентов. После реставрации в мастерских Центра канапе стало "звездой" российского кинематографа, появившись в сериалах "В парке Чаир", "Шаляпин", "Павел. Первый и последний", "Натали и Александр", "Черная графиня" и фильме "Онегин".

Однако самой заметной его "ролью" стало участие в картине Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" (2024 год). На нем Маргарита со слезами читает рукописи Мастера.

Коллекция включает в себя и образцы мастерской бутафории, например кабинетный сейф. Бутафорский несгораемый шкаф, изготовленный по модели сейфов конца XIX – начала XX века, поступил в коллекцию Центра костюма и реквизита со значительными повреждениями. После того как мастер Алексей Цыганков восстановил конструкцию дверцы, воссоздал утраченные детали и заново проработал фактуру "металла", сейф снимался в сериалах "Плевако" и "Динозавр", фильмах "Нюрнберг" и "Декабрь".

Его корпус выполнен из дерева, а вес составляет 30 килограммов, в то время как настоящие несгораемые шкафы этого типа изготавливались из многослойного металла с заполнением огнеупорными смесями и весили сотни килограммов. Поэтому уже в ранней кинопрактике использовали облегченные бутафорские варианты.

Более современным, но не менее символичным экспонатом являются майки сборной СССР. Набор этого предмета одежды поступил в коллекцию "Жар-птицы" после завершения съемок фильма "Движение вверх", посвященного матчу мужских сборных СССР и США по баскетболу на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

Майки были сшиты специально для этой картины. Художник по костюмам Сергей Стручев ориентировался на архивные материалы и фотографии, стремясь сохранить визуальный код советской сборной и адаптировать костюмы к требованиям кинопроизводства.

Также в центре можно увидеть декоративный шкаф Принцессы из "Бременских музыкантов". Он появлялся в комнате Принцессы в фильме-сказке "Бременские музыканты", которая вышла на экраны в 2024 году. Шкаф представляет собой стилизованный образ дворцовой мебели XVIII века, выполненный в сказочной манере.

Его декор отсылает к традициям рококо и позднего барокко: асимметричный орнамент, активная позолота, живописная роспись, фигурные панели и богатое членение фасада.

Особого внимания заслуживает коронационное платье императрицы Александры Федоровны, которое было создано для фильма "Матильда" художником по костюмам Надеждой Васильевой. Это авторская интерпретация придворного парадного платья конца XIX века.

Для создания образа была использована ткань серебристого цвета с холодным, благородным блеском. Платье украшают растительный орнамент вышивки и мягкая линия плеч с перьевой отделкой.

Декоративные элементы и конструкция костюма были продуманы и воссозданы заново: подлинные ткани с характерными орнаментами конца XIX века не сохранились. Вышивка выполнялась вручную.

Ранее продюсер компании Black Box Production Павел Сарычев отмечал, что киноплатформа "Москино" существенно упростила и ускорила процесс организации съемок в Москве. Теперь получение разрешений и доступ к необходимым ресурсам занимает всего несколько дней.