28 января, 05:48

Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Якутии

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Саха (Якутия)"

Пять человек погибли в результате пожара в частном доме в якутском селе Нюрбачан. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло в ночь на 28 января на втором этаже частного дома. Пожарным удалось эвакуировать двух пострадавших, которых затем доставили в больницу. Дом оказался поврежден огнем по всей площади в 91 квадратный метр.

К тушению огня были привлечены 10 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Личности погибших в данный момент устанавливаются.

Ранее пожилой мужчина погиб при пожаре в отделении Кондопожской ЦРБ в Карелии. Огонь вспыхнул в инфекционном отделении, расположенном на первом этаже медучреждения.

Еще одно возгорание произошло на овощном складе торговой базы "Североторг" в Находке Приморского края. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

В Волгограде загорелся склад

происшествияпожаррегионы

