Трамп пошутил про присоединение Канады, Гренландии и Венесуэлы к США

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп пошутил, что может расширить территорию Соединенных Штатов за счет присоединения Канады, Гренландии и Венесуэлы. Об этом он сообщил, выступая на субботнем ужине, пишет The Washington Post.

Во время своего выступления глава Белого дома затронул тему территориальных приобретений США.

"Я никогда не пытался сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может быть 53-м", – пошутил Трамп.

Ранее президент США заявил о начале переговоров по ситуации в Гренландии. Он выразил надежду на заключение сделки, поскольку это якобы крайне важно для национальной безопасности Штатов.

Кроме того, Трамп предупредил Канаду о последствиях в случае, если страна заключит торговую сделку с Китаем. По словам лидера США, в таком случае его страна сделает "что-то значительное".