РБК: десятки российских городов упомянуты в новых материалах по делу Эпштейна

Фото: 123RF.com/timbrk

Финансист Джеффри Эпштейн посещал десятки городов России или оплачивал поездки для других людей. Такие данные приводит РБК, изучив обнародованные Минюстом США документы по его делу.

В частности, в 2018 году он присутствовал на матчах чемпионата мира по футболу. Согласно материалам, Эпштейн побывал в Санкт-Петербурге, где наблюдал за игрой между Марокко и Ираном, а также в Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде. В последнем он посетил матч между Уругваем и Францией.

Помимо этого, в переписке финансиста с его помощниками упоминаются контакты с девушками из разных регионов России. Например, в документах содержатся диалоги с жительницами Омска, Челябинска и Саратова, в которых обсуждались обмен фотографиями, номерами телефонов и планы переезда в США.

Особое внимание в файлах уделено анкетам моделей. Помощники Эпштейна отправляли ему отчеты, объединенные общим названием "Кандидатки", где указывались известные имена.

Одной из них стала выпускница Самарского государственного экономического университета по специальности "экономика, финансы и банковское дело", работавшая моделью в Нью-Йорке с 2011 по 2013 год, участвовавшая в показах и съемках для международных брендов, а также являвшаяся совладелицей и преподавателем школы моделирования в Самаре.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и умер в тюрьме, предположительно, в результате самоубийства.

В конце января 2026-го министерство юстиции США опубликовало финальную партию из более чем 3 миллионов страниц документов по делу Эпштейна, включающую около 2 тысяч видео и 180 тысяч изображений.

В этих материалах американский лидер Дональд Трамп упоминается свыше 3 тысяч раз, в том числе в контексте вечеринок в Мар-а-Лаго с участием несовершеннолетних, которых привозил Эпштейн.

Одна из пострадавших обвинила Трампа в изнасиловании в 13 лет. Однако Минюст позже опроверг эти обвинения, назвав некоторые документы "ложными и сенсационными".