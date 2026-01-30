Эксперт Горин посоветовал рассмотреть Стамбул для отдыха на 23 февраля и 8 Марта

Длинные выходные в честь 23 февраля и 8 Марта – потенциальная возможность для путешествий как по России, так и за рубеж. Куда стоит отправиться и сколько это будет стоить, разбиралась Москва 24.

Приблизить лето

Страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам), а также Объединенные Арабские Эмираты и Египет особенно востребованы для путешествий в праздничные выходные в честь 23 февраля и 8 Марта. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Также популярен и островной отдых, в частности Мальдивы. Это направление уже третий год подряд показывает рост популярности. По итогам 2025-го он составил 23%, и текущая динамика показывает такой же темп", – отметил эксперт.

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето", учитывая русскую зиму, добавил специалист.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Популярности путешествий способствует крепкий рубль, что означает более стабильные цены и больший объем авиационных предложений, включая стыковочные рейсы. К примеру, в Таиланде туристы в основном выбирают Бангкок, Самуи, Краби, Паттайю. Во Вьетнаме – Нячанг, Дананг, Фукуок. В Объединенных Арабских Эмиратах популярны Абу-Даби, Дубай, Рас-эль-Хайма, Шарджа. Египет – это традиционно Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Эксперт добавил, что иногда зимой выбирают и Турцию: там работают гостиницы, которые не закрываются на холодный период, привлекая тех, кто предпочитает умеренный климат.

"В это время еще не так тепло, чтобы купаться, но во многих отелях работают бассейны с морской водой. Кстати, Стамбул – теперь популярное направление для экскурсионных поездок и шопинга, туда можно полететь на 3–4 дня. Там также получится попробовать снорклинг, дайвинг, активные водные виды спорта и развлечения. Стоимость такой поездки на двоих с перелетом составит от 100 тысяч рублей", – объяснил Горин.

Он добавил, что в целом планировать отдых за границей на такой короткий срок невыгодно из-за дороговизны билетов. Как правило, средняя продолжительность международных путешествий составляет 7–10 дней, но именно в Стамбуле часто можно найти довольно привлекательные цены для мини-путешествия.

Если есть время и возможность, можно обратить внимание на Юго-Восточную Азию, поездка в которую сочетает в себе знакомство с культурой, историей и гастрономией, отметил Горин.

"Поэтому туристы там, в отличие от Египта, часто выбирают отели не по системе "все включено", а на базе завтраков, и дальнейшее питание организуют в местных аутентичных ресторанах и кафе. Многие берут машины напрокат, путешествуют, посещают экскурсии – например, катаются на слонах или посещают водопады", – рассказал эксперт.

В качестве самого бюджетного направления отдыха Горин посоветовал сначала обратить внимание на Египет, где средний чек на неделю составляет около 150 тысяч рублей. Далее с точки зрения увеличения стоимости следуют ОАЭ, Таиланд и Вьетнам, Мальдивы, указал специалист.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Средний чек предпочтений туристов составляет от 150 до 450 тысяч рублей на двоих на неделю. В люксовом сегменте диапазон совершенно другой – около миллиона.

Если речь об островном отдыхе, то стоимость может доходить до 750 тысяч или даже 1,5 миллиона – все зависит от отеля. Но даже на Мальдивах можно спланировать отдых за 450 тысяч. Важно учитывать ряд особенностей: например, на стыковочных рейсах в высокий сезон средний чек только на билеты на самолет может составлять 120 тысяч рублей. При этом по спецпредложениям иногда можно купить билеты в два раза дешевле.

Экспедиция по России

Что касается путешествий по России, то президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев порекомендовал обратить внимание на субсидированные перевозки из того региона, откуда путешественник планирует вылетать, если речь идет о самолете. Это поможет значительно сэкономить.

"Для непродолжительного отдыха в 3–4 дня, особенно там, где позволяют погодные условия, будут пользоваться популярностью регионы с большим номерным фондом. Например, для жителей северо-западных регионов это может быть Карелия", – отметил Мальцев в разговоре с Москвой 24.

Популярен и Северный Кавказ, особенно города, с которыми есть прямое авиасообщение, поскольку там очень большой ассортимент проживания в разных ценовых сегментах, добавил специалист.





Михаил Мальцев президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) В целом средняя стоимость проживания составит примерно от 5 до 8 тысяч рублей в день за двухместный номер, естественно, в зависимости от местности. Но если взять регионы с небольшим номерным фондом или отели категории четыре-пять звезд, цена будет варьироваться от 9 до 12 тысяч рублей в сутки. Также это касается восточных регионов, начиная, например, от Алтайского края. Современные отели высокой категории там могут стоить от 30 000 рублей в сутки.

В свою очередь, сам Алтай привлекает туристов красивой природой, разнообразными пешими маршрутами, которые не требуют специальной физической подготовки и подходят для граждан любого возраста, рассказал эксперт.

"За последние несколько лет там произошел существенный рывок: значительно увеличился номерной фонд, и он многообразен – от загородного до городского, начиная от совсем простых условий для спортивного туризма и заканчивая отелями высокой категории", – отметил Мальцев.



Михаил Мальцев президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Также можно выделить Тюменскую область. Она привлекает благодаря своему основному на данный момент бренду – термальному отдыху и оздоровлению. В регионе находятся аквапарки, термальные бассейны с природной термальной водой, а также экопарки, где тоже есть термальные источники.

Кроме того, нередко для поездок выбирают Дагестан, в частности Дербент и Махачкалу. Там есть возможность совместить в непродолжительной поездке посещение природных объектов и историко-культурных достопримечательностей. Пару дней можно посвятить городам, а остальные – видам гор, лесов и природных памятников.

При этом приобретать туры по России желательно за 3–4 недели, заключил Мальцев.