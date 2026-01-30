Форма поиска по сайту

30 января, 16:40

Истории
Главная / Истории /

Эксперт Горин посоветовал рассмотреть Стамбул для отдыха на 23 февраля и 8 Марта

От Карелии до Азии: где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года

Длинные выходные в честь 23 февраля и 8 Марта – потенциальная возможность для путешествий как по России, так и за рубеж. Куда стоит отправиться и сколько это будет стоить, разбиралась Москва 24.

Приблизить лето

Фото: depositphotos/Irochka

Страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам), а также Объединенные Арабские Эмираты и Египет особенно востребованы для путешествий в праздничные выходные в честь 23 февраля и 8 Марта. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Также популярен и островной отдых, в частности Мальдивы. Это направление уже третий год подряд показывает рост популярности. По итогам 2025-го он составил 23%, и текущая динамика показывает такой же темп", – отметил эксперт.

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето", учитывая русскую зиму, добавил специалист.

Популярности путешествий способствует крепкий рубль, что означает более стабильные цены и больший объем авиационных предложений, включая стыковочные рейсы. К примеру, в Таиланде туристы в основном выбирают Бангкок, Самуи, Краби, Паттайю. Во Вьетнаме – Нячанг, Дананг, Фукуок. В Объединенных Арабских Эмиратах популярны Абу-Даби, Дубай, Рас-эль-Хайма, Шарджа. Египет – это традиционно Хургада и Шарм-эль-Шейх. 
Дмитрий Горин
вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

Эксперт добавил, что иногда зимой выбирают и Турцию: там работают гостиницы, которые не закрываются на холодный период, привлекая тех, кто предпочитает умеренный климат. 

"В это время еще не так тепло, чтобы купаться, но во многих отелях работают бассейны с морской водой. Кстати, Стамбул – теперь популярное направление для экскурсионных поездок и шопинга, туда можно полететь на 3–4 дня. Там также получится попробовать снорклинг, дайвинг, активные водные виды спорта и развлечения. Стоимость такой поездки на двоих с перелетом составит от 100 тысяч рублей", – объяснил Горин.

Он добавил, что в целом планировать отдых за границей на такой короткий срок невыгодно из-за дороговизны билетов. Как правило, средняя продолжительность международных путешествий составляет 7–10 дней, но именно в Стамбуле часто можно найти довольно привлекательные цены для мини-путешествия. 

Если есть время и возможность, можно обратить внимание на Юго-Восточную Азию, поездка в которую сочетает в себе знакомство с культурой, историей и гастрономией, отметил Горин.

"Поэтому туристы там, в отличие от Египта, часто выбирают отели не по системе "все включено", а на базе завтраков, и дальнейшее питание организуют в местных аутентичных ресторанах и кафе. Многие берут машины напрокат, путешествуют, посещают экскурсии – например, катаются на слонах или посещают водопады", – рассказал эксперт.

В качестве самого бюджетного направления отдыха Горин посоветовал сначала обратить внимание на Египет, где средний чек на неделю составляет около 150 тысяч рублей. Далее с точки зрения увеличения стоимости следуют ОАЭ, Таиланд и Вьетнам, Мальдивы, указал специалист. 

Средний чек предпочтений туристов составляет от 150 до 450 тысяч рублей на двоих на неделю. В люксовом сегменте диапазон совершенно другой – около миллиона.
Дмитрий Горин
вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

Если речь об островном отдыхе, то стоимость может доходить до 750 тысяч или даже 1,5 миллиона – все зависит от отеля. Но даже на Мальдивах можно спланировать отдых за 450 тысяч. Важно учитывать ряд особенностей: например, на стыковочных рейсах в высокий сезон средний чек только на билеты на самолет может составлять 120 тысяч рублей. При этом по спецпредложениям иногда можно купить билеты в два раза дешевле.

Экспедиция по России

Фото: 123RF.com/schastnyi

Что касается путешествий по России, то президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев порекомендовал обратить внимание на субсидированные перевозки из того региона, откуда путешественник планирует вылетать, если речь идет о самолете. Это поможет значительно сэкономить. 

"Для непродолжительного отдыха в 3–4 дня, особенно там, где позволяют погодные условия, будут пользоваться популярностью регионы с большим номерным фондом. Например, для жителей северо-западных регионов это может быть Карелия", – отметил Мальцев в разговоре с Москвой 24.

Популярен и Северный Кавказ, особенно города, с которыми есть прямое авиасообщение, поскольку там очень большой ассортимент проживания в разных ценовых сегментах, добавил специалист.

В целом средняя стоимость проживания составит примерно от 5 до 8 тысяч рублей в день за двухместный номер, естественно, в зависимости от местности. Но если взять регионы с небольшим номерным фондом или отели категории четыре-пять звезд, цена будет варьироваться от 9 до 12 тысяч рублей в сутки. Также это касается восточных регионов, начиная, например, от Алтайского края. Современные отели высокой категории там могут стоить от 30 000 рублей в сутки. 
Михаил Мальцев
президент Уральской ассоциации туризма (УАТ)

В свою очередь, сам Алтай привлекает туристов красивой природой, разнообразными пешими маршрутами, которые не требуют специальной физической подготовки и подходят для граждан любого возраста, рассказал эксперт. 

"За последние несколько лет там произошел существенный рывок: значительно увеличился номерной фонд, и он многообразен – от загородного до городского, начиная от совсем простых условий для спортивного туризма и заканчивая отелями высокой категории", – отметил Мальцев. 

Также можно выделить Тюменскую область. Она привлекает благодаря своему основному на данный момент бренду – термальному отдыху и оздоровлению. В регионе находятся аквапарки, термальные бассейны с природной термальной водой, а также экопарки, где тоже есть термальные источники.
Михаил Мальцев
президент Уральской ассоциации туризма (УАТ)

Кроме того, нередко для поездок выбирают Дагестан, в частности Дербент и Махачкалу. Там есть возможность совместить в непродолжительной поездке посещение природных объектов и историко-культурных достопримечательностей. Пару дней можно посвятить городам, а остальные – видам гор, лесов и природных памятников.

При этом приобретать туры по России желательно за 3–4 недели, заключил Мальцев.

