Крупнейший порт Ирана на побережье Каспийского моря подвергся атаке

США и Израиль атаковали самый крупный порт Ирана на берегу Каспийского моря Бендер-Энзели. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на представителя местной администрации.

Под ракетный обстрел попали здание таможенной службы, административное здание судоходной компании, а также несколько портовых объектов. Информации о жертвах или пострадавших в результате атаки не поступало. Ущерб в данный момент устанавливается.

Ранее Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали базы США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Удары наносились с помощью ракет и беспилотников.

В свою очередь, Армия обороны Израиля предприняла попытку ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. По информации СМИ, операция ЦАХАЛ прошла 17 марта.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.