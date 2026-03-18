TJP: Израиль предпринял попытку ликвидировать министра разведки Ирана

Фото: AP Photo/Vahid Salem

Армия обороны Израиля предприняла попытку ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на публикацию The Jerusalem Post.

По данным издания, операция ЦАХАЛ прошла 17 марта. Источник выразил "оптимизм" относительно ее исхода.

Позднее министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что Хатиб был убит в ночь на 18 марта.

Ранее сообщалось, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате совместной операции США и Израиля. Иранские власти подтвердили его гибель и заявили о готовности к суровому ответу. Президент страны Масуд Пезешкиан пообещал отомстить за смерть Лариджани.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

