Форма поиска по сайту

Новости

18 марта, 13:24

Политика
Главная / Новости /

TJP: Израиль предпринял попытку ликвидировать министра разведки Ирана

Фото: AP Photo/Vahid Salem

Армия обороны Израиля предприняла попытку ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на публикацию The Jerusalem Post.

По данным издания, операция ЦАХАЛ прошла 17 марта. Источник выразил "оптимизм" относительно ее исхода.

Позднее министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что Хатиб был убит в ночь на 18 марта.

Ранее сообщалось, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате совместной операции США и Израиля. Иранские власти подтвердили его гибель и заявили о готовности к суровому ответу. Президент страны Масуд Пезешкиан пообещал отомстить за смерть Лариджани.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

КСИР заявил, что готовит ответ за гибель секретаря совета нацбезопасности Ирана Лариджани

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика