Каллас заявила, что смогла бы вести переговоры с Россией вместо Шредера

Глава Евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что смогла бы вести переговоры с Россией вместо экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

"Как говорил президент США Джордж Буш, если политик не трубит о себе, о нем никто не трубит. Поэтому я скажу: да, я могла бы", – сказала она.

Каллас добавила, что может рассмотреть "все ловушки России", однако пока страны ЕС "не там" и "не начинают переговоры". Кроме того, по ее мнению, кандидатура Шредера в качестве переговорщика исключена.

По ее словам, Евросоюз должен продолжать усиливать давление на РФ, "чтобы ослабить ее", а также вынудить "пойти на уступки".

Ранее Владимир Путин заявил, что Шредер является для него лично наиболее предпочтительной фигурой для ведения диалога между Россией и Европой. При этом он признался, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России.

По информации СМИ, немецкий кабмин выступил против того, чтобы сделать Шредера посредником на возможных переговорах РФ и ЕС. Каллас также исключила его кандидатуру и добавила, что главы МИД стран ЕС проведут дискуссию о возможных переговорах с Россией в конце мая.

