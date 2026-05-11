11 мая, 20:36

"Ростех": маркировка радиоэлектроники не вызовет рост цен на авиабилеты

Маркировка радиоэлектроники системой "Честный знак" не повлияет на ремонт самолетов и не приведет к подорожанию билетов, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

До этого в Сети появилась информация о том, что маркировка помешает ремонту авиапарка российских компаний, а также окажет влияние на стоимость пассажирских перелетов. В корпорации подчеркнули, что это не соответствует действительности.

Кроме того, правила маркировки техники, которые были установлены правительством, не касаются товаров, имеющих привязку к авиационным компонентом. Их заранее исключили из перечня.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак". В рамках общения глава госкорпорации обратил внимание на работу системы цифровой маркировки. Путин, заслушав доклад Чемезова, подчеркнул важность этой работы и заявил, что трудиться "точно есть над чем".

