Путин поручил совершенствовать систему "Честный знак"

Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак".

В рамках общения глава госкорпорации обратил внимание на работу системы цифровой маркировки. Путин, заслушав доклад Чемезова, подчеркнул важность этой работы и заявил, что трудиться "точно есть над чем".

Национальная система цифровой маркировки "Честный знак" была внедрена несколько лет назад для защиты прав потребителей и снижения объемов поддельной и незаконной продукции.

Система дает возможность отследить путь от производителя до продавца, а также содержит подробную информацию о составе и свойствах продукта. При этом код невозможно подделать или скопировать, его получают только аккредитованные компании.