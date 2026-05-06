Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 17:43

Общество
Главная / Истории /

Лор-врач Харина: тренд на самостоятельный перелом ушей грозит разрушением хряща

Страшная брутальность: почему российские мужчины намеренно ломают себе уши

Российские мужчины намеренно ломают себе ушные раковины, сообщили СМИ. Чем опасна такая процедура и почему на нее решаются, разбиралась Москва 24.

Брутальность или уязвимость?

Фото: телеграм-канал Baza

Российские мужчины специально ломают себе уши, чтобы придать внешности более жесткий и брутальный вид, сообщили СМИ. В ходе процедуры ухо сдавливают так, чтобы это напоминало травму, полученную бойцами MMA.

По словам отоларинголога Марата Гасанова, чаще всего к такому вмешательству прибегают жители южных регионов, однако в клиники приезжают и из Центральной России. Цена процедуры – 6 тысяч рублей за каждое ухо. Кроме того, по желанию клиента можно выбрать "интенсивность" и место перелома.

Спрос оказался настолько высоким, что мастера фиксируют очередь на месяц вперед. Главная мотивация клиентов – внушать страх окружающим, рассказали журналисты.

Однако психолог Екатерина Трофимова в разговоре с Москвой 24 предположила, что нередко за брутальной внешностью скрывается противоположное состояние – страх и желание перестать быть уязвимым, а также потребность в защищенности. У тех, кто реально занимается единоборствами, внутренняя уверенность, как правило, соответствует внешнему облику.

Иногда истинная сила скрывается за маской внешней невозмутимости и абсолютной умиротворенности. Например, человек, владеющий восточными единоборствами, внешне ничем не отличается от обычных прохожих. Однако от него исходит особое спокойствие и уверенность, которые интуитивно считываются окружающими. Ему не нужно демонстрировать нарочитую мускулинность.
Екатерина Трофимова
психолог

По ее словам, как бы человек ни трансформировал себя, ни наносил шрамы или накачивал руки специальными средствами вместо занятий в спортзале, внутреннее состояние страха все равно будет выдавать в нем неуверенность. Если же стремление выглядеть мужественнее подкреплено реальной физической подготовкой и занятиями спортом, это можно считать позитивной тенденцией.

Когда за внешней "маскировкой" не стоит настоящая работа над собой, такой образ может вызвать недоумение окружающих, предупредила психолог.

Последствия для здоровья

Фото: 123RF.com/zinkevych

Врач-оториноларинголог Дарья Харина пояснила в беседе с Москвой 24, что даже прокол ушной раковины, при котором затронуты не мягкие ткани, а хрящ, чреват осложнениями в виде занесения инфекции. В случае с целенаправленной деформацией вероятность этих и других негативных последствий возрастает многократно, предупредила эксперт.

Если в области повреждения образуется гематома, в нее могут проникнуть патогенные микроорганизмы, что приведет к развитию гнойного воспаления. В результате инфекционный процесс способен вызвать расплавление хрящевой ткани, ее деформацию и необратимое разрушение (лизис хряща).
Дарья Харина
врач-оториноларинголог

Серьезные последствия для здоровья возникают в случае отсутствия лечения, когда инфекция продолжает распространяться. Как правило, хирургическое вмешательство позволяет остановить воспалительный процесс, хотя восстановить ушную раковину после разрушения хряща будет крайне сложно, уточнила врач.

"Потребуется имплантация – устанавливают искусственный каркас. Стоимость такой операции в Москве может варьироваться от 100 тысяч рублей, итоговая сумма зависит от клиники и сложности", – рассказала Харина.

По ее словам, важно, насколько сильно инфекционный процесс разрушил хрящевую ткань. Если это небольшая часть и ушная раковина просто загнулась и не держит форму, для восстановления могут использовать собственные ткани человека: например, хрящ из ребра или козелка уха (небольшого хрящевого выступа).

Когда разрушение сильное и раковина полностью утрачена, пациенту устанавливают искусственный имплантат, который фактически является протезом. На последующее восстановление уходит примерно месяц, а с учетом дальнейших ограничений (физических нагрузок, посещения бань и саун) – около четырех, предупредила специалист.

"Если травма затронула только наружное ухо, изменения слуха не будет. Потеря не исключена в случае удара в височную кость или в сам орган, когда рвется барабанная перепонка или травмируются слуховые косточки. Однако при таком исходе восстановление возможно", – пояснила она.

Если же травма была вызвана ударом в голову (например пострадала височная кость или образовалась гематома мозга), ситуация становится более серьезной. Возможно повреждение нерва или участков мозга, воспринимающих слуховые импульсы, и в таких случаях функция может никогда не восстановиться, заключила эксперт.

Читайте также


Какасьева Александра

обществоистории

Главное

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика