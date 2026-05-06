Лор-врач Харина: тренд на самостоятельный перелом ушей грозит разрушением хряща

Российские мужчины намеренно ломают себе ушные раковины, сообщили СМИ. Чем опасна такая процедура и почему на нее решаются, разбиралась Москва 24.

Брутальность или уязвимость?

Российские мужчины специально ломают себе уши, чтобы придать внешности более жесткий и брутальный вид, сообщили СМИ. В ходе процедуры ухо сдавливают так, чтобы это напоминало травму, полученную бойцами MMA.

По словам отоларинголога Марата Гасанова, чаще всего к такому вмешательству прибегают жители южных регионов, однако в клиники приезжают и из Центральной России. Цена процедуры – 6 тысяч рублей за каждое ухо. Кроме того, по желанию клиента можно выбрать "интенсивность" и место перелома.

Спрос оказался настолько высоким, что мастера фиксируют очередь на месяц вперед. Главная мотивация клиентов – внушать страх окружающим, рассказали журналисты.

Однако психолог Екатерина Трофимова в разговоре с Москвой 24 предположила, что нередко за брутальной внешностью скрывается противоположное состояние – страх и желание перестать быть уязвимым, а также потребность в защищенности. У тех, кто реально занимается единоборствами, внутренняя уверенность, как правило, соответствует внешнему облику.





Екатерина Трофимова психолог Иногда истинная сила скрывается за маской внешней невозмутимости и абсолютной умиротворенности. Например, человек, владеющий восточными единоборствами, внешне ничем не отличается от обычных прохожих. Однако от него исходит особое спокойствие и уверенность, которые интуитивно считываются окружающими. Ему не нужно демонстрировать нарочитую мускулинность.

По ее словам, как бы человек ни трансформировал себя, ни наносил шрамы или накачивал руки специальными средствами вместо занятий в спортзале, внутреннее состояние страха все равно будет выдавать в нем неуверенность. Если же стремление выглядеть мужественнее подкреплено реальной физической подготовкой и занятиями спортом, это можно считать позитивной тенденцией.

Когда за внешней "маскировкой" не стоит настоящая работа над собой, такой образ может вызвать недоумение окружающих, предупредила психолог.

Последствия для здоровья

Врач-оториноларинголог Дарья Харина пояснила в беседе с Москвой 24, что даже прокол ушной раковины, при котором затронуты не мягкие ткани, а хрящ, чреват осложнениями в виде занесения инфекции. В случае с целенаправленной деформацией вероятность этих и других негативных последствий возрастает многократно, предупредила эксперт.





Дарья Харина врач-оториноларинголог Если в области повреждения образуется гематома, в нее могут проникнуть патогенные микроорганизмы, что приведет к развитию гнойного воспаления. В результате инфекционный процесс способен вызвать расплавление хрящевой ткани, ее деформацию и необратимое разрушение (лизис хряща).

Серьезные последствия для здоровья возникают в случае отсутствия лечения, когда инфекция продолжает распространяться. Как правило, хирургическое вмешательство позволяет остановить воспалительный процесс, хотя восстановить ушную раковину после разрушения хряща будет крайне сложно, уточнила врач.

"Потребуется имплантация – устанавливают искусственный каркас. Стоимость такой операции в Москве может варьироваться от 100 тысяч рублей, итоговая сумма зависит от клиники и сложности", – рассказала Харина.

По ее словам, важно, насколько сильно инфекционный процесс разрушил хрящевую ткань. Если это небольшая часть и ушная раковина просто загнулась и не держит форму, для восстановления могут использовать собственные ткани человека: например, хрящ из ребра или козелка уха (небольшого хрящевого выступа).

Когда разрушение сильное и раковина полностью утрачена, пациенту устанавливают искусственный имплантат, который фактически является протезом. На последующее восстановление уходит примерно месяц, а с учетом дальнейших ограничений (физических нагрузок, посещения бань и саун) – около четырех, предупредила специалист.

"Если травма затронула только наружное ухо, изменения слуха не будет. Потеря не исключена в случае удара в височную кость или в сам орган, когда рвется барабанная перепонка или травмируются слуховые косточки. Однако при таком исходе восстановление возможно", – пояснила она.

Если же травма была вызвана ударом в голову (например пострадала височная кость или образовалась гематома мозга), ситуация становится более серьезной. Возможно повреждение нерва или участков мозга, воспринимающих слуховые импульсы, и в таких случаях функция может никогда не восстановиться, заключила эксперт.

