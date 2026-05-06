Гуф ответил на обвинения блогера, не получившего билет на концерт

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) прокомментировал слова блогера, который обвинил его в обмане. Заявление блогера передает Super.ru.

Блогер по имени Михаил заявил, что менеджер артиста якобы обещал ему билеты на концерт в Сочи за рекламу выступления рэпера в соцсетях. Мужчина опубликовал необходимые анонсы, однако билетов не получил и публично заявил, что Гуф его "кинул".

Отвечая на обвинение в обмане, Гуф сообщил, что ни он, ни его сестра, которая и является менеджером артиста, не имеют отношения к этой ситуации. Рэпер попросил блогера предоставить контакты "менеджера", который обещал ему билеты за рекламу концерта Гуфа.

"Мы не занимаемся таким. Может, Михаил просто накидывает пуху?" – предположил артист.

Сестра Гуфа добавила, что сейчас команда певца разбирается в случившемся.

"У нас есть менеджеры, которые пишут блогерам, договариваются с ним для освещения подобных мероприятий. Сейчас я узнаю, было ли это. Я сама ему написала, нормальный мужик. Сейчас я с ним общаюсь", – заключила менеджер артиста, пообещав дать комментарий после проведения разбирательств.

Ранее рэперы Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.) и Гуф выпустили совместный альбом спустя 15 лет. Представители творческого объединения Gaz назвали второй совместный релиз артистов "разговором спустя годы" и продолжением работы, которая изменила жанр.

За 17 часов с момента релиза альбом прослушали более 2,5 миллиона раз на музыкальной площадке "VK Музыка". На платформе "Яндекс Музыка" он собрал около 120 тысяч лайков за 12 часов. Кроме того, трек "Из песни слов не выкинешь" занял в чарте площадки первое место, а в топ-10 попали 4 композиции. В топ-20, в свою очередь, вошли 9 песен.

