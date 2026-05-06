Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 17:09

Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала, какую роль мечтает сыграть в кино

Фото: legion-media.com/Вадим Тараканов

Российская певица и актриса Анна Семенович призналась, что хотела бы сыграть серьезную драматическую роль. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости
Семенович объяснила, что в основном играет комедийные роли, поскольку вокруг ее образа сложился определенный стереотип и для большинства она – "улыбчивая, позитивная и добрая" актриса. Однако, по словам артистки, она может быть другой.

"Я бываю дома и спокойной, и грустной, и плачу, как все люди. Просто меня привыкли видеть позитивно, наверно, потому что я не выношу свои проблемы на общее обсуждение и обозрение", – отметила Семенович.

Именно поэтому она с удовольствием бы приняла предложение сыграть драматическую роль. Актриса считает, что справилась бы с такой задачей.

"Нет определенной роли мечты – например, Анна Каренина или какой-то другой персонаж. Мне кажется, из меня получится классная драматическая актриса", – добавила Семенович.

Она также заявила, что кино – это не основной вид ее деятельности, а хобби. При этом ей очень нравится сам процесс съемок.

Семенович дебютировала в кино в 2004 году в фильме "Ночной дозор" Тимура Бекмамбетова, исполнив камео. В активе актрисы – более 40 работ, среди них "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Ирония судьбы. Продолжение", "Гитлер капут!", "Гардемарины 1787. Мир" и другие.

Ранее Семенович заявила, что намерена судиться с продавцами, которые незаконно используют в коммерческих целях ее образ. Артистка рассказала, что обнаружила в продаже картонные ростовые куклы со своим изображением, которые распространяются без ее согласия. Она отметила, что "кто-то зарабатывает на ней огромные деньги".

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика