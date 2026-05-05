05 мая, 16:16

IT-эксперт Мясоедов рассказал о работе сервисов при ограничении мобильного интернета

Вне зоны доступа? Как действовать при ограничении работы мобильного интернета

Ограничения мобильного интернета могут быть введены в Москве с 5 по 9 мая, предупредили сотовые операторы. Как действовать в подобных условиях – в материале Москвы 24.

Временные ограничения

Временные ограничения мобильного интернета и СМС-сервисов могут быть введены в Москве на время подготовки и проведения праздничных мероприятий – с 5 по 9 мая, рассказали сотовые операторы. При этом утром вторника сообщалось, что в столице не работали сервисы даже из "белого списка", который должен функционировать в подобных условиях.

В Минцифры пояснили, что ведомство согласовывает его открытие с правоохранительными органами и спецслужбами, а затем объявили о завершении временных блокировок.

Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам.
из сообщения Минцифры

Также в ведомстве добавили, что домашний интернет и Wi-Fi работают штатно.

"В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов", – добавили в министерстве.

Вместе с тем в столичном Дептрансе уточнили, как москвичам оплатить парковку в случае отключения Сети. Сделать это можно через приложение "Парковки России", СМС-сообщением на номер 7757 или звонком по телефону 3210. СМС и звонок не требуют интернет-соединения, поэтому должны работать при перебоях со связью.

Если водитель не успел запустить парковочную сессию в срок, в приложении до конца текущих суток можно изменить время ее начала или продлить уже завершившуюся парковку, пояснили в ведомстве.

Кроме того, операторы кикшеринговых сервисов рассказали РБК, как воспользоваться самокатом в условиях ограничений.

В частности, компания Whoosh сообщила, что в случае потери сигнала приложение автоматически перестраивает сценарий подключения через SMS, однако в некоторых локациях отправка и получение сообщений невозможны. Начать поездку можно, подключившись к стационарному Wi-Fi либо приложив "Тройку" к дашборду на руле. Карта должна быть привязана к аккаунту в приложении, уточнили в компании.

В сервисе "Юрент" пояснили журналистам, что их система функционирует за счет использования "белых списков". Если приложение не загружается, взять самокат в аренду можно с помощью SMS. При возникающих проблемах пользователям посоветовали обратиться в службу поддержки.

Минимизация неудобств

Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в беседе с Москвой 24 посоветовал при ограничении работы мобильного интернета заранее обзавестись наличными, поскольку терминалы для оплаты картами могут функционировать нестабильно.

Также для сохранения связи в современных телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi, когда сигнал передается в виде цифровых пакетов данных. Поддержка технологии зависит от модели, версии операционной системы и оператора, пояснил специалист.

Ограничения касаются только мобильного интернета и СМС, это необходимо для обеспечения безопасности. Перед выходом из дома стоит заранее скачать все необходимые мессенджеры и банковские приложения на смартфон. Чтобы ими воспользоваться, можно подключаться к ближайшим точкам Wi-Fi.
Алексей Горелкин
эксперт по информационной безопасности

В то же время Горелкин предупредил, что при использовании общественного Wi-Fi, например, при работе с браузером, лучше не заходить на страницы банков или иные веб-ресурсы, которые могли бы содержать личные данные.

"Злоумышленники могут подключиться к Сети и отследить историю поиска. Прямое проникновение в сами приложения маловероятно, поскольку это слишком сложная методика атаки", – рассказал он.

Заходить в мессенджеры и социальные сети в формате приложений через общественный Wi-Fi или роутер в заведениях можно без страха, заключил специалист.

IT-эксперт Павел Мясоедов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что в ситуации, когда мобильный оператор выполняет требования регулятора по причинам обеспечения безопасности, единственный вариант – искать локальную точку Wi-Fi поблизости и подключаться к ней.

Из повседневных решений стоит подгрузить книги, фильмы, музыку, но только если поддерживается функция офлайн-доступа. Однако часто даже скачанный контент не запускается без хотя бы разового выхода в Сеть. Офлайн-карты, в том числе от популярных навигаторов, позволяют ориентироваться в большом городе без подключения к интернету.
Павел Мясоедов
IT-эксперт

По словам специалиста, при отсутствии интернета один из вариантов проведения платежа – услуга овердрафт, когда банк одалживает недостающую сумму и при следующем поступлении денег автоматически списывает средства с процентами. Но услугу поддерживают не все финансовые институты, а лимиты по ней очень маленькие.

Если нужно осуществить значимый платеж, лучше перенести его по времени, а если такой возможности нет – заранее внести средства, подключившись к Wi-Fi, предупредил Мясоедов.

