05 мая, 16:07

NOJ: аномально крупные медведи замечены в Японии

В Японии заметили аномально крупных медведей – на острове Хоккайдо пойман зверь весом 330 килограммов, еще один 280-килограммовый хищник напал на охотника. Об этом сообщило издание News On Japan (NOJ).

По данным СМИ, нападение произошло 26 апреля в селе Симамаки. 69-летний мужчина принимал участие в весенней охоте на медведей. После того как двух зверей обезвредили, из оврага появился еще один. Охотник выстрелил, но хищник скатился по склону и упал на него. Мужчина получил травмы головы и лица, но выжил. Вес медведя составил около 280 килограммов.

На следующий день, 27 апреля, в уезде Томамаэ в ловушку попал второй медведь – самец высотой около 2,2 метра. Он выглядел очень грузным, хотя только недавно вышел из спячки. Охотники признались, что никогда прежде не видели таких крупных особей весной.

По мнению профессора Университета Ракуно Гакуэн Есикадзу Сато, перед спячкой медведи отъедались кукурузой и благодаря этому накопили достаточно жира. Согласно его подсчетам, до зимы зверь из Томамаэ мог весить свыше 400 килограммов.

Ранее бурый медведь ранил двух американских военных на базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Солдаты применили против зверя перцовые баллончики. Состояние пострадавших не уточнялось.

