Подмосковные врачи спасли пациента с гвоздем в черепе

Врачи в Московской области спасли мужчину с гвоздем в черепе, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Пациента в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского привезла бригада скорой помощи. Отмечается, что гвоздь повредил мужчине глаз – прошел через нижнюю главную щель, верхнюю челюстную пазуху, крылонебную ямку и остановился в основной пазухе.

Врач-офтальмолог Александр Богатырев объяснил, что сложность состояла в том, что инородное тело вошло очень глубоко и находилось рядом с крупными сосудистыми сплетениями, а их повреждение могло привести к смерти.

Офтальмологи, отоларингологи и нейрохирурги провели консилиум и выработали тактику лечения. После этого офтальмологи удалили гвоздь и сделали ушивания рваной раны оболочки глазного яблока.

"В результате специалистам удалось сохранить как жизнь пациенту, так и зрительную функцию", – добавил Богатырев.

После стабилизации мужчину выписали домой на амбулаторное лечение по месту жительства.

