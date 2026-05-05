Врач Кондрахин: белки передают бешенство, поэтому контактировать с ними опасно

Проживающие в лесу белки могут быть носителями бешенства, поэтому контактировать с ними смертельно опасно. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на врача функциональной диагностики, кардиолога Андрея Кондрахина.

Эксперт объяснил, что данный вирус меняет головной мозг животного. Для дальнейшего распространения инфекции белки пытаются выйти на контакт с человеком. Также они могут заразить домашних животных, в том числе кошек.

"К сожалению, вакцинация бывает не всегда успешной, мы не успеваем победить болезнь", – подчеркнул кардиолог.

По словам врача, если человек вступил в контакт с белкой, то нужно помыть руки и отправиться в травмпункт. Кондрахин отметил, что в мире зафиксированы лишь три ситуации, при которых люди выжили после бешенства.

Специалист также указал, что симптомы могут появиться у человека только через несколько дней, а иногда даже через месяц.

"Надо сразу идти к врачу, чтобы вакцинироваться раньше времени. Иногда успеваем все сделать", – добавил Кондрахин.

Он предупредил, что опасны все дикие животные, в том числе еноты, лисы или ежи.

С апреля в Москве заработали 283 мобильных пункта вакцинации питомцев против бешенства. Пункты появились во всех районах. Бесплатно можно прийти на вакцинацию в государственную ветклинику, однако преимущество мобильных пунктов в том, что сделать это можно недалеко от дома.

Записаться в госветклинику можно через портал mos.ru, а также по номеру 8 (495) 612⁠-12⁠-12. Есть возможность вакцинировать четвероногого друга и в порядке живой очереди. Также вакцинацию проводят и на дому. Сама прививка в этом случае также бесплатная, но необходимо оплатить выезд специалиста.

