Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 07:46

Город

Свыше 280 мобильных пунктов вакцинации от бешенства заработают в столице с апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

283 мобильных пункта вакцинации питомцев против бешенства начнут работать в Москве с апреля. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Пункты появятся во всех районах. Часы работы указаны на странице Комитета ветеринарии Москвы и на интерактивной карте на mos.ru.

Уточняется, что бесплатно можно прийти на вакцинацию также в государственную ветклинику, однако преимущество мобильных пунктов в том, что сделать это можно недалеко от дома. Чаще всего пункты вакцинации посещают хозяева больших собак, горожане старшего возраста и люди с несколькими питомцами. Им удобно, что животных не надо перевозить.

Число таких пунктов будет увеличиваться с приходом тепла. Ветврачи начнут принимать животных в помещениях объединенных диспетчерских служб, в автомобилях ветпомощи на дому, а также возле выгульных площадок – первые палатки рядом с ними должны появиться в конце апреля.

Отмечается, что весной лучше всего проводить профилактическую вакцинацию от бешенства. Иммунитет после прививки вырабатывается уже на 21 день, что позволяет начать планировать поездки с питомцем за город. Ежегодная вакцинация должна проводиться обязательно, так как данное заболевание представляет опасность не только для животных, но и для людей.

Записаться в госветклинику можно через портал mos.ru, а также по номеру +7 495 612⁠-12⁠-12. Есть возможность вакцинировать четвероногого друга и в порядке живой очереди.

Также вакцинацию проводят и на дому. Сама прививка в этом случае также бесплатная, но необходимо оплатить выезд специалиста. Записаться можно в любое время суток по тому же телефону.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что таблетки и капли на холку наиболее эффективно защищают домашних животных от клещей. Кроме того, можно использовать ошейник или спрей, который наносится на всю шерсть. Последние изделия можно приобрести для дополнительной защиты питомца.

животныегород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика