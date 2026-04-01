Свыше 280 мобильных пунктов вакцинации от бешенства заработают в столице с апреля

283 мобильных пункта вакцинации питомцев против бешенства начнут работать в Москве с апреля. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Пункты появятся во всех районах. Часы работы указаны на странице Комитета ветеринарии Москвы и на интерактивной карте на mos.ru.

Уточняется, что бесплатно можно прийти на вакцинацию также в государственную ветклинику, однако преимущество мобильных пунктов в том, что сделать это можно недалеко от дома. Чаще всего пункты вакцинации посещают хозяева больших собак, горожане старшего возраста и люди с несколькими питомцами. Им удобно, что животных не надо перевозить.

Число таких пунктов будет увеличиваться с приходом тепла. Ветврачи начнут принимать животных в помещениях объединенных диспетчерских служб, в автомобилях ветпомощи на дому, а также возле выгульных площадок – первые палатки рядом с ними должны появиться в конце апреля.

Отмечается, что весной лучше всего проводить профилактическую вакцинацию от бешенства. Иммунитет после прививки вырабатывается уже на 21 день, что позволяет начать планировать поездки с питомцем за город. Ежегодная вакцинация должна проводиться обязательно, так как данное заболевание представляет опасность не только для животных, но и для людей.

Записаться в госветклинику можно через портал mos.ru, а также по номеру +7 495 612⁠-12⁠-12. Есть возможность вакцинировать четвероногого друга и в порядке живой очереди.

Также вакцинацию проводят и на дому. Сама прививка в этом случае также бесплатная, но необходимо оплатить выезд специалиста. Записаться можно в любое время суток по тому же телефону.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что таблетки и капли на холку наиболее эффективно защищают домашних животных от клещей. Кроме того, можно использовать ошейник или спрей, который наносится на всю шерсть. Последние изделия можно приобрести для дополнительной защиты питомца.