Врачи в Москве спасли новорожденную девочку с огромной кистой в животе

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Московские врачи спасли новорожденную девочку с огромной кистой в животе, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

По словам детского хирурга больницы Сперанского Марии Самороковской, она провоцировала тройной перекрут левого яичника вместе с придатками матки. Это привело к инфаркту органа.

Кисту величиной 6 на 7 сантиметров выявили у ребенка еще до родов. После появления на свет контрольное УЗИ зафиксировало увеличение новообразования и сдавливание им желудка и кишечника, из-за чего нарушились процессы пищеварения.

Во время операции из кисты "эвакуировали" 150 миллилитров крови, после чего через небольшие проколы удалили новообразование, маточную трубу и пораженный яичник.

В настоящий момент правый яичник ребенка полностью здоров, а сама юная пациентка выписана домой. В дальнейшем она будет находиться под пристальным наблюдением врачей, в том числе гинеколога.

Ранее девочку, которая съела 16 магнитов диаметром около сантиметра, спасли в Детском центре больницы имени М. П. Кончаловского. Врачи провели эндоскопическую операцию, чтобы извлечь предметы через ротовую полость, однако круглые предметы соскальзывали с инструментов.

Помимо этого, столичные врачи провели уникальную операцию беременной пациентки. У нее была зафиксирована мешотчатая аневризма дуги аорты. Жизнь женщины находилась под угрозой из-за высокого риска разрыва сосуда, а в больницу она обратилась после появления интенсивной боли в груди. С такой формой патологии летальность у беременных оценивается от 50 до 80%, а в медицинской литературе описаны единичные случаи успешного эндопротезирования отделов аорты.

