Московские врачи провели уникальную для мировой практики операцию беременной пациентке

Московские врачи провели уникальную для мировой практики операцию пациентке, которая находилась на 28 неделе беременности. У нее зафиксировали мешотчатую аневризму дуги аорты, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Один из наших важнейших приоритетов – забота о здоровье будущих мам и их детей. Мы внедрили новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, продолжаем оснащать роддома передовой техникой, строить современные перинатальные центры. Развитый инфраструктурный каркас и высокий профессионализм врачей позволяют нам справляться с самыми сложными клиническими случаями", – отметила она.

По словам Раковой, жизнь женщины была под угрозой из-за высокого риска разрыва сосуда. Долгое время аневризма не проявлялась, однако на 28-й неделе беременности у пациентки появились интенсивные боли в груди, после чего она обратилась в больницу имени Юдина, где компьютерная томограмма показала мешотчатую аневризму.

Летальность у беременных женщин с такой формой патологии оценивается от 50 до 88%. В медицинской литературе описаны единичные случаи успешного эндопротезирования отделов аорты.

Хирурги провели женщине высокотехнологичную гибридную операцию по эндопротезированию. В результате они смогли стабилизировать ее состояние и сохранить беременность. Пациентка смогла родить здоровую девочку.

Ранее врачи московской больницы имени В. В. Вересаева спасли пациента с сердечной опухолью размером с теннисный мяч. Во время диспансеризации 46-летний мужчина пожаловался на одышку и учащенное сердцебиение. УЗИ сердца выявило огромное образование, которое почти полностью заполняло левое предсердие и мешало нормальному кровотоку.