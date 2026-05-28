Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 09:19

Город

Московские врачи провели уникальную для мировой практики операцию беременной пациентке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские врачи провели уникальную для мировой практики операцию пациентке, которая находилась на 28 неделе беременности. У нее зафиксировали мешотчатую аневризму дуги аорты, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Один из наших важнейших приоритетов – забота о здоровье будущих мам и их детей. Мы внедрили новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, продолжаем оснащать роддома передовой техникой, строить современные перинатальные центры. Развитый инфраструктурный каркас и высокий профессионализм врачей позволяют нам справляться с самыми сложными клиническими случаями", – отметила она.

По словам Раковой, жизнь женщины была под угрозой из-за высокого риска разрыва сосуда. Долгое время аневризма не проявлялась, однако на 28-й неделе беременности у пациентки появились интенсивные боли в груди, после чего она обратилась в больницу имени Юдина, где компьютерная томограмма показала мешотчатую аневризму.

Летальность у беременных женщин с такой формой патологии оценивается от 50 до 88%. В медицинской литературе описаны единичные случаи успешного эндопротезирования отделов аорты.

Хирурги провели женщине высокотехнологичную гибридную операцию по эндопротезированию. В результате они смогли стабилизировать ее состояние и сохранить беременность. Пациентка смогла родить здоровую девочку.

Ранее врачи московской больницы имени В. В. Вересаева спасли пациента с сердечной опухолью размером с теннисный мяч. Во время диспансеризации 46-летний мужчина пожаловался на одышку и учащенное сердцебиение. УЗИ сердца выявило огромное образование, которое почти полностью заполняло левое предсердие и мешало нормальному кровотоку.

В Москве спасли жизнь мужчине с тяжелым поражением печени

Читайте также


медицинагород

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика