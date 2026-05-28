Заморозки возможны в Подмосковье 30 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в субботу, 30 мая, в отдельных районах Московской области может понизиться до 0 градусов, поэтому не исключены заморозки на почве. Об этом сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с RT.

По его словам, в Москве в ближайшие дни ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Этот прогноз актуален на ближайшие трое суток.

"В субботу и воскресенье вероятность дождя в Москве невысокая, тем не менее без дождя местами не обойдется. Температура воздуха в пятницу и субботу будет находиться в пределах плюс 10–15 градусов, а в воскресенье – плюс 13–18 градусов", – заявил синоптик.

Он добавил, что предстоящей ночью и 30 мая столбики термометров в Московской области опустятся до отметки в плюс 2–7 градусов. Местами в Подмосковье могут пройти смешанные осадки.

Ильин отметил, что 29 и 30 мая будет дуть западный и северо-западный ветер, его порывы достигнут 5–10 метров секунду, а 31 мая он стихнет до 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление 29 мая составит 741 миллиметр ртутного столба. При этом среднесуточная температура будет ниже обычных показателей этого месяца на 7 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал потепление в Центральной России уже в первую неделю июня. По его словам, с 2 июня установится солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 20 градусов.